التقارير لا تدين أحداً في واقعة «ويلتون وتيجالي»

معتز الشامي (دبي)

علمت «الاتحاد» أن تقارير حكم ومراقب مباراة الشارقة والنصر أمس الأول، لم تتحدث عن وجود أي إساءة، تم استخدامها في واقعة الاشتباك اللفظي بين ويلتون لاعب «الملك» وتيجالي لاعب «العميد»، والتي شهدت تدخل الحكم في أحداثها وعاقبهما بالبطاقة الصفراء، وهو ما يعني اتخاذ قرار حول الواقعة، وبالتالي لا يحق للرابطة، أو أي جهة أخرى إعداد أي تقارير، وتحويل أي طرف إلى «الانضباط»، بجانب عدم وجود شهود حول حقيقة ما دار بين اللاعبين.

وأشارت مصادر «الاتحاد» إلى أن الطريقة الوحيدة أمام ويلتون هو تقديم الشارقة شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط للتحقيق في الواقعة.