«أوس».. تحية جو جيتسو في مضمار العين

العين (الاتحاد)

قدم المهر «أوس» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، تحية مرتبطة برياضة الجو جيتسو على بساط المنافسة بعد تفوقه، ويعني اسمه، التسامح والتقبل والاحترام للخصوم، وهذه ميزة تنفرد بها لعبة الجو جيتسو. وتفوق ابن «فاليانت بوي» أمس الأول، ضمن فعاليات الحفل الثالث لسباقات مضمار العين «دار الزين»، الذي تألف من 7 أشواط، وبلغت إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 490 ألف درهم.

وجاء فوز البطل بجائزة الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب سباق شعبية الروضة، وسجل البطل زمناً قدره (1:49:38) دقيقة.

وخطف الفارس البرازيلي برناردو بينيرو، الأضواء بتحقيقه «هاتريك»، وكان قد قضي ثلاثة مواسم رائعة في الدولة،

وحصد«دليل دو كارير»لمالكه سيف بخيت مرشد المرر، لقب الجولة الثالثة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر، البالغ قيمة جائزته المالية 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وتفوق ابن«سكوبيدو دو كايرو»بإشراف محمد دقش، وبقيادة برناردو بينيرو، بفارق 5.25 طول عن (داسان دي ايه)، لمحمد علي مزيني، ومسجلاً زمناً قياسياً جديداً وقدره (2:16:69) دقيقة، فيما جاء ثالثاً «مذهل» لخليفة النيادي.

وحقق الجواد«ميراكل ميكر»لفايز التركماني بإشراف سالم بن غدير وقيادة زافير زياني، إنجازاً بالتفوق بفارق 6.25 طول عن أقرب منافسيه في الشوط الثاني لمسافة 2000 متر على لقب جبل حفيت، ومسجلاً زمناً وقدره (2:05:19) دقيقة، وأكد الجواد «فاريتز الديناري» ليوسف علي الخاجة آل علي، بإشراف محمود حسين، وقيادة برناردو بينيرو، تفوقه بالفوز بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب سباق البصرة وسجل البطل زمناً قدره (1:49:65) دقيقة.

ومنح الجواد«أي اس نهاوند»لأحمد محمد سيف مرشد المرر، وقيادة فرناندو جارا، الثنائية للمدرب السوداني محمد دقاش، في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق سيح بن عمار، ومن تسجيل زمناً قدره (1:35:05) دقيقة.

وحقق الجواد«ايه اف المجاز»لمالكه ومدربه خليفة مطر النيادي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، فوزاً يحسب له في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب فلج هزاع، وسجل البطل زمناً قدره (1:05:96) دقيقة.

وكان مسك الختام الجواد«ايه اف ليوا»، للمالك والمدرب قيس حمزة عبود، وقيادة برناردو بينيرو، الذي تفوق على منافسيه في سباق عود التوبة لمسافة 1000 متر، ومسجلاً (1:04:83) دقيقة.

وقام بتتويج الفائزين في الأشواط، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «أفهار»، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام للسباقات بنادي العين.