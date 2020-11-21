مهرجان الشارقة للجواد العربي.. إنجاز «فريد»

الشارقة (الاتحاد)

حقق المهر «فريد الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، أعلى معدل من النقاط خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته السابعة عشرة، التي أقيمت أمس الأول، وخصصت لفئة الأمهار بمختلف الأعمار، وجاء تفوق «فريد الهواجر» عندما اعتلى صدارة القسم «أ» للأمهار عمر 3 سنوات، وحقق 92.33 نقطة متأهلاً للمنافسة على القاب البطولات النهائية للمهرجان، الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية بمشاركة 357 جواداً من الإنتاج المحلي، تمثل مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة 40% عن النسخة السابقة للمهرجان.‬

وتصدر «إي اس فوزان» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، أول أشواط اليوم الثالث المخصص للأمهار عمر سنة القسم «أ»، وأحرز 91.50 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «غزال العز» لمربط العز، وحصل على 91.33 نقطة.

وأحرز «ارجوان البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، المركز الأول في القسم «أ» لفئة الأمهار عمر سنتين، وحقق 92.17 نقطة، بينما تصدر «ايه اتش ام متغطرس» لأحمد حمد اليماحي القسم «ب» مسجلاً 91.17 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» لفئة الأمهار عمر 3 سنوات، إلى «جيه قرقشان» لمربط البيرق ونال 92.00 نقطة.