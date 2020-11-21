علياء آل مكتوم تقود «أيه إم» للفوز بكأس البولو

دبي (الاتحاد)



قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريق «أيه إم» للفوز بلقب بطولة الحبتور للبولو، التي أسدل الستار عليها أمس الأول بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بدبي، بعد التفوق على فريق «أنكورا بنجاش» بنتيجة 8-6، وحل فريق الدكتور عبدالرحمن في المركز الثالث عقب فوزه على فريق مهرة الرابع بنتيجة 8-7، وفي مباريات الترضية التي حل فريق جرين جيتس خامساً وفريق ذئاب دبي سادساً وفريق جيست هيسكث سابعاً.

وعقب النهائي توج خالد سعيد المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو الفائزين بالكؤوس، والهدايا التذكارية كما تم تكريم سانتوس ايريارتي من فريق «أيه إم» كأفضل لاعب، والحصان إيرينيتا لينون كأقوى حصان بالبطولة.

ووجه محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو التهنئة لفريق الشيخة علياء بفوزها بالبطولة عن جدارة خلال مسيرتها بالبطولة بنجاح كبير، كما أعرب عن رضاه لما قدمته الفرق خلال البطولة من مستويات عالية عكستها العروض عالية المستوى التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في البطولة، وتعتبر مثل هذه البطولات محطات مهمة في إطار استعدادات الفرق للبطولات الأعلى تصنيفاً وقوة وخاصة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية لهذا الموسم، مؤكداً الحرص على التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية.