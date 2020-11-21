200 مشاركة في كأس التحدي للسيدات بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت منافسات النسخة السابعة من «كأس الشارقة الرياضي للسيدات 2020»، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بمشاركة 200 موظفة مثلن 21 فريقاً للمؤسسة الحكومية والخاصة، تنافسن في ثلاث ألعاب رياضية بشكل فردي وهي لعبة كرة السلة، ولعبة الرماية ولعبة الجري عن بعد، وتم تتويج الفائزين بكأس الشارقة الرياضي افتراضياً.

وأسفرت المنافسات عن تتويج أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بكأس التحدي بعد تفوق منتسباتها اللافت في المنافسات، وكلاً من نادي سيدات المدام بكأس لعبة كرة السلة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة بكأس لعبة الرماية في فئة الفردي في مسابقة البندقية 10 هوائي، وبلدية دبا الحصن بكأس تحدي الجري للياقة البدنية.

وقالت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: نحرص في المؤسسة على ترجمة استراتيجيات وأهدافنا في تنفيذ المبادرات التي تهتم بنشر التوعية المجتمعية، وخاصة بين الموظفات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد تحقيقنا لأهدافنا المستدامة النجاح، الذي شهدته النسخة السابعة منافسات قوية بين الفرق المشاركة.