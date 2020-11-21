52 لوحة في الدراجات المائية بالحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، سجلت الجولة الثالثة من بطولة الإمارات للدراجات المائية، التي أقيمت مساء أمس الأول على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي رقماً عالياً من ناحية المشاركة، حيث وصل عدد الدراجات إلى 52 دراجة، بالإضافة إلى تتويج أبطال الجولة الثالثة، واستمرار النجاح الفني للبطولة.

وحظيت المنافسة التي قسمت إلى ست فئات بنجاح كبير وتفوق فني، برز من خلال المستويات المختلفة التي تم تقديمها في البطولة على مدار المرحلتين، وحقق الفوز في فئة واقف جي بي 1 ستيفان دولياك، في حين حل ثانياً عمر عبدالله راشد وثالثاً راشد السويدي، وفي فئة جالس جي بي 3 تمكن من الفوز بالمركز الأول عامر حوير، وحل ثانياً جمال الجناحي وثالثاً سالم اليافعي، وجاءت فئة جالس جي بي 2 كي تهدي الفوز لسلمان يونس العوضي، وحل ثانياً مانع المرزوقي وثالثاً خالد المازمي، وفي فئة كبار المتسابقين تألق محمد المري بإحراز المركز الأول، وحل ثانياً حريز المر بن حريز وثالثاً غانم المري، وفي فئة الحركات الاستعراضية تمكن راشد الملا من تحقيق المركز الأول بأفضل وأجمل حركات لليوم، وحل ثانياً عبد الجليل علي وثالثاً محمد الهاملي، وكان الختام مع فئة جالس محترفين، والتي تألق من خلالها خليفة بالسلاح بإحراز المركز الأول، وحل ثانياً بو بكر المري وثالثاً محمد محسن.

وهنأ سالم الرميثي مدير عام النادي الأبطال الفائزين في كل فئات السباق والمنافسة، الذين سطروا لوحة النجاح للمسابقة على شاطئ الحديريات، كما شكر كل المشاركين، وقال: نجحنا في تسجيل جولة جديدة ونجاح في ظل الظروف التي نواجهها حالياً مع جائحة كورونا، وأكد أن المكان المتميز على شاطئ الحديريات، حيث أقيمت المنافسة قد ساهم في نجاح البطولة وبشكل كبير جداً.

وثمن التزام المتسابقين بالمنافسة وقوانينها، وأيضاً الحرص على التقيد بكل التعليمات من خلال المنافسات المختلفة وفئات البطولة المتنوعة، وقال: دليل نجاح السباق الكبير من الناحية الفنية هو عدم ارتفاع العلم الأصفر في أي مرحلة، وانعدام الحوادث في السباق أو الأخطاء من المتسابقين، وذلك يجعلنا سعداء أكثر بهذه الجولة، التي نجحت على كل المستويات.