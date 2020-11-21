فوز النصر والوصل وبني ياس في دوري الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)



واصل النصر الانتصارات في دوري الطائرة، بعدما كسب الجزيرة 3-1 بأبوظبي ضمن مواجهات الجولة الثانية، في المقابل تلقى الجزيرة الخسارة الثانية توالياً بعد الأولى أمام عجمان 2-3 في الجولة الماضية.

وشهدت الجولة ذاتها، استمرار النتائج الإيجابية لفريق الوصل بتغلبه على ضيفه الوحدة 3-1 أمس الأول على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، وأكد «الإمبراطور» رغبته في المنافسة بالفوز الثاني على التوالي، بعد الأول أمام الظفرة 3- صفر، ليكبد «العنابي» الخسارة الثانية بعد الأولى للأخيرة أمام العين 1-3 في الجولة الأولى، وحقق بني ياس فوزه الأول في الدوري بالتفوق على الظفرة 3-1.