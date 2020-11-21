49 ساعة شطرنجية متواصلة في اليوم الوطني

الشارقة (الاتحاد)



كشف نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أجندة فعالياته وبطولاته، التي سينظمها احتفالاً باليوم الوطني 49 للدولة طبقاً للبروتوكول المعتمد من مجلس الشارقة الرياضي والهيئة العامة للرياضة واتحاد الشطرنج، وتتضمن الاحتفالية 5 فعاليات.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن الاحتفال باليوم الوطني هو ذكرى عزيزة على قلب كل إماراتي ومقيم، ونحرص في النادي في كل عام على الاحتفال بهذه المناسبة بشكل جديد ومبتكر، يليق ويتناسب مع حجم الإنجازات الكبيرة لدولتنا، ونسعى دائماً أن تساهم فعالياتنا في تعزيز الهوية الوطنية ومنظومة القيم الثقافية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

وقال جمال عيسى المدفع الأمين العام للنادي: الفعاليات تنطلق السبت 28 من الشهر الجاري وتستمر لمدة 5 أيام، إلا أن الفعالية الأولى التي ستنطلق في اليوم الأول تستمر لمدة 49 ساعة متواصلة، وستكون بنظام خروج المغلوب بنظام الشطرنج الخاطف، ويشارك في البطولة أعضاء مجلس إدارة النادي والمدربون ولاعبو النادي، حيث سيكون اللعب متواصلاً على طاولة واحدة مخصصة لهم داخل النادي عليها حاجز زجاجي بين اللاعبين لتطبيق الإجراءات الاحترازية، كما سيتم نقل المباريات بشكل مباشر على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على الفيسبوك.

وأضاف أن بطولة الأساتذة ستنطلق مساء يوم الاثنين 30 من الشهر الجاري، ويشارك فيها 8 من الأساتذة الدوليين الكبار، يتقدمهم سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج والروسي قسطنطين لاندا والهولندي ايفان سوكولوف والمولدافي فايوريل لورداجيسكو واليوناني افستراتيوس جريفاس والكوبي وولتر أرينسيبيا والأردني سامي سفاريني والمغربي مخلص العدناني.

وتقام البطولة بنظام الشطرنج السريع من 7 جولات على موقع «ليشيس» العالمي، ويتم نقلها على قناة النادي على اليوتيوب وصفحة النادي على فيسبوك.