أبوظبي (الاتحاد)
تصدرت «عهود» لصالح بن نصرة العامري مراحل أول أشواط فئة الحول والزمول، التي أقيمت صباح الأمس على أرضية ميدان الوثبة، ضمن منافسات الأسبوع 12 لموسم سباقات الهجن 2020-2021، واستطاعت أن تخطف ناموس شوط الحول المحليات بزمن قدره 12:46:6، وفي الشوط الثاني للحول المحليات انتزعت«بشاير» لفرج علي بن حمودة الظاهري المركز الأول بزمن قدره 12:35:5، وفي الشوط الثالث وتحدي الزمول المحليات كان الموعد مع «النصر» لسالم سعيد العامري بزمن قدره 13:03:2، وفي الشوط الرابع فاز «مبلش» لمبارك محمد مبارك العامري بزمن قدره 12:55 دقيقة.
وجاءت نتائج بقية الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الخامس «سياسة» لسعيد سليم سالم بالأسود العامري بزمن قدره 12:48:0، الشوط السادس «جمايل» لصالح محمد بن نصرة العامري بتوقيت قدره 12:48:6، الشوط السابع «الطاغي» لسيف خليفة ضبيب الشامسي بزمن قدره 13:09:5، الشوط الثامن «الذيب» لهلال صوايح سيف الكتبي بتوقيت قدره 12:59:7، الشوط التاسع «غزل» لمحمد مسلم بن حم العامري بزمن قدره 12:58:2، الشوط العاشر «الناوية» لحمد محمد فهيد العجمي بتوقيت بلغ 12:53:3، الشوط 11 «الوثبة» لمكتوم سعيد منانة غدير الكتبي بتوقيت قدره 12:57:8، الشوط 12 «الهده» لعبيد بالحلوس ذيبان العامري بزمن قدره 12:54:5، الشوط 13 «مذخور» للرملي حمد راعي الشيجة العامري بزمن قدره 13:06:6، الشوط 14 «مكلف» لعبيد بالحلوس العامري بزمن قدره 13:03:0، الشوط 15 «مصيحة» لعبدالله محمد زايد المنصوري بزمن قدره13:01:7، وفي آخر أشواط منافسات الأسبوع 12 لكان الموعد مع «سمحة» لمبارك سالم هدفة العامري، والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 12:57:9، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.