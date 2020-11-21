الناموس لـ «عهود» في تحدي الحول

أبوظبي (الاتحاد)

تصدرت «عهود» لصالح بن نصرة العامري مراحل أول أشواط فئة الحول والزمول، التي أقيمت صباح الأمس على أرضية ميدان الوثبة، ضمن منافسات الأسبوع 12 لموسم سباقات الهجن 2020-2021، واستطاعت أن تخطف ناموس شوط الحول المحليات بزمن قدره 12:46:6، وفي الشوط الثاني للحول المحليات انتزعت«بشاير» لفرج علي بن حمودة الظاهري المركز الأول بزمن قدره 12:35:5، وفي الشوط الثالث وتحدي الزمول المحليات كان الموعد مع «النصر» لسالم سعيد العامري بزمن قدره 13:03:2، وفي الشوط الرابع فاز «مبلش» لمبارك محمد مبارك العامري بزمن قدره 12:55 دقيقة.

وجاءت نتائج بقية الفائزين بالأشواط كالتالي: الشوط الخامس «سياسة» لسعيد سليم سالم بالأسود العامري بزمن قدره 12:48:0، الشوط السادس «جمايل» لصالح محمد بن نصرة العامري بتوقيت قدره 12:48:6، الشوط السابع «الطاغي» لسيف خليفة ضبيب الشامسي بزمن قدره 13:09:5، الشوط الثامن «الذيب» لهلال صوايح سيف الكتبي بتوقيت قدره 12:59:7، الشوط التاسع «غزل» لمحمد مسلم بن حم العامري بزمن قدره 12:58:2، الشوط العاشر «الناوية» لحمد محمد فهيد العجمي بتوقيت بلغ 12:53:3، الشوط 11 «الوثبة» لمكتوم سعيد منانة غدير الكتبي بتوقيت قدره 12:57:8، الشوط 12 «الهده» لعبيد بالحلوس ذيبان العامري بزمن قدره 12:54:5، الشوط 13 «مذخور» للرملي حمد راعي الشيجة العامري بزمن قدره 13:06:6، الشوط 14 «مكلف» لعبيد بالحلوس العامري بزمن قدره 13:03:0، الشوط 15 «مصيحة» لعبدالله محمد زايد المنصوري بزمن قدره13:01:7، وفي آخر أشواط منافسات الأسبوع 12 لكان الموعد مع «سمحة» لمبارك سالم هدفة العامري، والتي أنهت مراحل الشوط بزمن قدره 12:57:9، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من أبناء الدولة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.