620 ألف طالب من 600 مدرسة في تحدي اللياقة

دبي (الاتحاد)

يهدف تحدي دبي للياقة إلى تحفيز الأطفال على تبنّي نمط حياة أكثر صحة وسعادة، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي تؤديه المدارس في ترسيخ العادات الصحية السليمة في أذهان جيل المستقبل، وقد حظي التحدي بمشاركة طلابية واسعة من أكثر عن 620 ألف طفل من كافة الأعمار والقدرات من 600 مدرسة في خطوة تعكس الحرص الكبير على تعزيز أسباب السعادة بين الجميع وخاصة بين الأطفال.

ويستمر برنامج الفعاليات الافتراضية والأنشطة الرياضية العائلية المجانية طوال الشهر، حيث يتيح للمعلمين وذوي الطلبة فرصة المشاركة في الحصص التدريبية والاستفادة من محتوى متوفر إلكترونياً يقدم لهم مصادر تتعلق باللياقة، يمكن الاعتماد عليها لتشجيع الأطفال على ممارسة النشاط الرياضي في قالب من المرح، ويمكن تحميل برامج الأنشطة مجاناً من الموقع الرسمي لتحدي دبي للياقة، والذي يتضمن أكثر من 80 نشاطاً مخصصاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامين و16 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطفال الانضمام إلى الأبطال الخارقين والشخصيات الكرتونية المفضلة لديهم وتطبيق تمارين الرقص والرياضة السهلة المتوفرة إلكترونياً.

وقال الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «مشاركتنا مع طلبتنا ومعلمينا وأولياء الأمور في التحدي على مدى 30 دقيقة كل يوم ولمدة 30 يوماً يعزز من جودة حياتنا معاً كأفراد، وأبرز قدرتنا على ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية في كل مكان وفي أي وقت، كونه منح لنا فرصاً متجددة لحشد طاقاتنا بكل نشاط وحيوية، وبوسائل وطرق متنوعة تتسم بالمرونة والإبداع، وساعد بخلق صداقات جديدة».