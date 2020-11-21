«شؤون الأمن والمنافذ» يظفر بدرع بطولة مبارك بن محمد للرماية

أبوظبي (الاتحاد)



حصد فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي درع بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية في دورتها الثانية التي أقيمت بميادين الرماية/‏الحفار وحاز فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، فيما حصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثالث.

وأكدت شرطة أبوظبي على الاهتمام برياضة الرماية في جهاز الشرطة، باعتبارها من صميم العمل الشرطي الذي يوفر الثقة لرجل الشرطة والاطمئنان والأمن لأفراد المجتمع باعتبارها من الرياضات العسكرية المهمة، التي تؤكد ثقة المجتمع في أجهزة الشرطة سواء من الرجال أو الشرطة النسائية.

وفاز فريق قطاع المهام الخاصة في مسابقة المسدس تكتيكي (رجال) بالمركز الأول، في حين أحرز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ المركز الثاني، وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثالث.

أما على مستوى السيدات فقد أحرز فريق قطاع الأمن والمنافذ المركز الأول، وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثاني، وحاز فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثالث.

وفي مسابقة البندقية تكتيكي (رجال) أحرز فريق قطاع الأمن والمنافذ المركز الأول، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وجاء فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الثالث.

وعلى مستوى السيدات حاز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الأول، وفريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثاني، وحصل فريق قطاع الموارد البشرية على المركز الثالث، وفي مسابقة إسقاط الصحون (رجال) فاز فريق قطاع الموارد البشرية بالمركز الأول، وفريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الثاني، وحصل فريق قطاع المهام الخاصة على المركز الثالث.