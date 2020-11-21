40 دراجاًً مواطناًً يتأهلون إلى بطولة سيح السلم

الحمرية (الاتحاد)

توج منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات أبطال السباق التأهيلي الأول لبطولة سيح السلم، أول السباقات الرسمية المحلية لهذا الموسم، وأحرز المركز الأول المتسابق سلطان الجهوري، تلاه المتسابق ماجد خلفان الجهوري، وحل ثالثاً المتسابق بطي المهيري.

جرى السباق في رحاب مدينة الحمرية، وشهد الحدث الذي جرى في أجواء تنافسية مثيرة وطقس رائع مشاركة مميزة من الدراجين المواطنين الهواة بلغت 160 دراجاً قطعوا 90 كم على شكل دورات، بواقع 6 دورات بلغت مسافة كل دورة 15 كم.

وبختام السباق تأهل 40 دراجاً إلى بطولة سيح السلم، تم إضافتهم إلى الدراجين العشرين الأوائل الذين جاؤوا في المراكز الأولى من بطولة العام الماضي، وينتظر تأهل 30 متسابقاً من السباق التأهيلي الثاني الذي سيقام السبت المقبل، والذي سيجمع متسابقي الأندية والمقيمين من أجل تأهل 30 دراجاً، نصفهم سيكون من لاعبي الأندية والنصف الآخر من المقيمين.

