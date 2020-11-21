«بركان عنابي» بـ «الثلاثة»

رضا سليم (دبي)

ضرب الوحدة موعداً مع الفوز الرابع هذا الموسم، بعدما تفوق على عجمان 3 - 0، وهو الانتصار الحادي عشر لـ «العنابي» على «البرتقالي» خلال 19 لقاءً بين الفريقين في «الاحتراف»، ليحقق «أصحاب السعادة» مكاسب عدة، في مقدمتها التقدم إلى المركز الثاني في الترتيب، برصيد 13 نقطة، خلف الشارقة المتصدر وله 18 نقطة، وبفارق هدف عن النصر الثالث، والمكسب الثاني أن الفريق نجح في تسجيل هدفين في 3 دقائق عن طريق يحيي الغساني وجيانلوكا مونيز، والهدف الثالث بتوقيع محمد برغش، ليثبت دفاع «العنابي» أنه قادر على تسجيل الأهداف، ويبقى المكسب الأهم، أن الفريق حصل على دفعة معنوية للجولات المقبلة.

ودخل عجمان منطقة الخطر مبكراً، بعدما فشل في حصد أي فوز خلال 6 جولات حتى الآن، مكتفياً بـ «نقطتين» من تعادلين، كما أن الفريق سجل هدفاً يتيماً في الدوري، وهو ما يؤكد المشكلة الكبيرة التي يعانيها، بجانب الصعوبات خلال المباراة، بعد طرد النيجيري إيمانويل دارلينجتون في الدقيقة 39، بالإضافة إلى إصابة جوستافو الذي خرج من المباراة، ولعب عصام سحيتيت بدلاً منه، والمحصلة أن عجمان يعاني بشدة.

ولعل تسجيل هدفين في الشوط الأول، منح «العنابي» أريحية للبحث عن الأداء المريح، من دون ضغوط، وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة، ولعل أبرزها إهدار إسماعيل مطر ضربة جزاء، حرمته من تسجيل الهدف السادس له في مرمى عجمان، بعدما سجل 5 أهداف في المواسم الماضية، كما لجأ المدرب الصربي فوك رازوفيتش إلى الدفع بلاعبي الصف الثاني، وخروج ماتافز وروبين فيليب ودخول طحنون الزعابي ومنصور المنهالي، بعدما شعر المدرب بسيطرة فريقه وحسم النتيجة مبكراً.

رازوفيتش: لست مهتماً بالترتيب

كشف الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن فريقه ركز في مباراة عجمان على النقاط الثلاث، وهو ما تحقق، وجميع اللاعبين أدوا بنسبة 100%، وقال: وصلنا إلى ما نريده في نهاية اللقاء، رغم أن فريقي يواجه مشاكل الإصابات. وحول التقدم إلى «الوصافة»، قال: لسنا مهتمين بالترتيب في جدول الدوري، والأهم لدينا أن نواصل المسيرة والعمل الجاد، واحترام العمل الذي نقوم به قبل المباريات، وعلى الجميع أن يقوم بدوره، ونطور من مستوانا، ونقلل من الأخطاء، بالطبع نهتم بحصد النقاط، والتقدم في الترتيب، وهذا الأمر لا شك فيه، ولكن لدينا العديد من الخطوات، أبرزها أن نلعب كل مباراة على حدة، ونتعامل مع الدوري خطوة بخطوة.

الرمادي: لعبنا 20 دقيقة

أشار أيمن الرمادي مدرب عجمان إلى أن فريقه لعب 20 دقيقة فقط من بداية اللقاء، حتى استقبال الهدف الأول، والذي جاء من خطأ غريب، والمفروض أن المباراة 90 دقيقة، وقال: فقدنا التركيز في جزء كبير من المباراة، وهو التوقيت الذي اهتزت خلاله شباكنا بهدفين، وتم طرد لاعب، وفقدنا السيطرة على المباراة.

وأضاف أن موقف الفريق لم يعد يحتمل، إلا بالعودة السريعة، وهذا يحتاج إلى عمل بشكل أفضل من الوضع الحالي، والفريق يمر بمرحلة انعدام وزن، وهناك أسباب كثيرة لعدم الفوز حتى الآن، وأبرزها أننا افتقدنا الجماعية في الأدا ، بالإضافة إلى أن لدينا 10 إصابات، بعد انضمام جوستافو إلى القائمة، والأهم أن الفريق فقد الثقة، وهو ما يؤدي إلى الأخطاء.