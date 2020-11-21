استعراض نجوم العالم في دبي

دبي (الاتحاد)

جمعت دبي نخبة من أقوى نجوم الكرة العالمية في مباراة ودية جميلة، بملاعب عالم دبي للرياضة، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وبالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري.

وشارك في المباراة لاعبون فازوا بجميع الألقاب الممكنة في عالم كرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم، وبطولة أمم أوروبا، ودوري أبطال أوروبا، والدوريات الأوروبية القوية، وكذلك لقب أفضل لاعب في العالم، وتقدمهم البرتغالي لويس فيجو نجم برشلونة وريال مدريد والإنتر وأفضل لاعب في العالم سابقاً، والإسباني كارليس بويول قائد إسبانيا وبطل العالم للمنتخبات والأندية، والهولندي كلارينس سيدورف الفائز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات مع مختلف الأندية، ومواطنه باتريك كلويفرت أصغر لاعب يمنح فريقه لقب بطل دوري أبطال أوروبا مع أياكس، ثم العديد من الألقاب مع برشلونة وغيرها، والفرنسي أريك أبيدال بطل أوروبا مع برشلونة، والإسباني ميشيل سلجادو بطل أوروبا مرات عدة مع ريال مدريد، والحارس العملاق والتر زنجا نجم المنتخب الإيطالي والإنتر السابق والمدرب للعديد من الأندية في مختلف دول العالم، وكذلك نجما الكرة الأوروبية إبراهيم با وسالي علي مونتاري.

وحضر المباراة مايكل سيلفستر المدافع السابق لمنتخب فرنسا ومانشسر يونايتد وأرسنال الذي منعته الإصابة من اللعب، وشارك فيها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعمران الجسمي مدير العلاقات الخارجية في المجلس.

وحفلت المباراة باللمحات الفنية التي قدمتها النجوم الذين أثبتوا أن الزمن والاعتزال لم يفقدهم مهاراتهم، أو لمساتهم الفنية الساحرة التي أثمرت عن تسجيل 16 هدفاً، وسط أجواء احتفالية جميلة وحضور استعراضي من الجميع.

وقدم النجوم شكرهم إلى دبي التي جمعتهم ومنحتهم الفرصة لمشاهدة المدينة والاستمتاع بطقسها الرائع ومعالمها السياحية الجميلة، وكذلك حققت أمنية شخصية، وهي اللقاء مع الأصدقاء الذين لم يجتمعوا معاً منذ فترة، وكانت المباراة فرصة للقاء واللعب وعيش لحظات رائعة وسط الإجراءات الاحترازية المطبقة في علام دبي للرياضة.

يذكر أن النجوم المشاركين في البطولة يرتبطون بعلاقات وثيقة مع الإمارات ويزورونها باستمرار، كما أن عدداً منهم يملكون سكناً ويخطط للاستثمار في دبي في مجال كرة القدم، ومختلف المجالات الأخرى، وهو الأمر الذي أكدوا عليه دائماً في المقابلات الإعلامية.