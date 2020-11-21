بريمن يتجنب «الغارة 23» أمام البايرن!

برلين (أ ف ب)

تجنب فيردر بريمن الخسارة الـ23 توالياً أمام بايرن ميونيخ في مختلف المسابقات، عندما أرغمه على التعادل 1-1 في عقر داره، أمس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحبط بريمن محاولات البايرن، حامل اللقب 30 مرة، وفي آخر ثمانية مواسم، في مواصلة انتصاراته ورفعها إلى ستة توالياً في الدوري.

وكان البايرن قد فاز بالمباريات الـ22 الأخيرة التي جمعته مع بريمن، فيما نجح الأخير بخطف نقطة من البافاري آخر مرة خلال تعادل سلبي عام 2010.

وهذه المرة الأولى، يهدر بايرن النقاط في «البوندسليجا»، منذ سقوطه في المرحلة الثانية أمام هوفنهايم 1- 4.

في المقابل، لم يخسر بريمن منذ المرحلة الافتتاحية أمام هرتا برلين، لكن كثرة تعادلاته «5» حرمته الارتقاء إلى منطقة الصدارة.

وشكلت المباراة امتحانًا للبايرن الذي يستضيف سالزبورج النمساوي الأربعاء في الجولة الرابعة من دوري الأبطال الذي يحمل لقبه ويتصدر مجموعته راهنا بتسع نقاط كاملة.

وفي غياب يوشوا كيميتش المصاب، دفع المدرب هانزي فليك الذي قاد فريقه للمرة الخمسين حقق فيها 45 فوزاً، بالإسباني المخضرم خافي مارتينيز. فيما لعب قلب الدفاع جيروم بواتنج أساسياً بدلاً من نيكلاس زوله، بعد إبلاغ الأول عدم تجديد عقده الصيف المقبل.

كما زج فليك الذي قاد البايرن إلى ثلاثية تاريخية الموسم الماضي في الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا بعد حلوله بدلاً من الكرواتي المقال من منصبه نيكو كوفاتش، بلاعب الوسط الإنجليزي اليافع جمال موسيالا «17 عاماً» للمرة الأولي كلاعب أساسي.

وقبل خمس ثوان على الاستراحة، صدم بريمن المضيف بهجمة على الجهة اليمنى، حيث تلاعب الأميركي جوش سارجنت بمارتينيز، ثم لعب إلى مكسيميليان إيجيشتاين سددها يسارية أرضية من داخل المنطقة إلى يمين الحارس الدولي نوير الذي تألق وأنقذ فريقه من عدة أهداف.

وبرأسية من زاوية ضيقة لكومان مستفيداً من عرضية بعيدة لليون جوريتسكا، عادل البايرن معيداً المواجهة إلى نقطة البداية في الدقيقة 62.