شاهد رياضة.. مارادونا ليس له مثيل!

عمرو عبيد (القاهرة)

يدرك ميلان أن مواصلة الانفراد بقمة «الكالشيو»، والحفاظ على انطلاقته الرائعة منذ بداية الموسم، تصطدم بعقبة صعبة، عندما يواجه نابولي، اليوم، في ختام مباريات الجولة الثامنة من البطولة الإيطالية، وعلى الجانب الآخر، لن يتخلى «جلي آتزوري» عن الفوز، الذي يقربه كثيراً من القمة، ويدفع به بقوة نحو المنافسة على اللقب، بعد الأزمة الإدارية التي ضربت مباراته مع يوفنتوس.

وصحيح أن 165 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، كانت فيها الغلبة من نصيب «الروسونيري»، بفوزه في 65 منها، مقابل انتصار نابولي 48 مرة، ويتفوق ميلان بفارق 50 هدفاً عن ممثل الجنوب الإيطالي، إلا أن وجود الأسطوري مارادونا في صفوف «السماويس، خلال النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين، كان يكفي لتغيير تلك المعادلة، وفرض واقع جديد، ليس فقط على «الشياطين»، بل على الكرة الإيطالية، والأوروبية أيضاً، ووصف أسطورة «التانجو» وقتها بأنه «المنقذ» عندما تم تقديمه إلى جماهير نابولي في يوليو 1984.



مارادونا واجه ميلان في 16 مباراة، عبر منافسات «الكالشيو» وكأس إيطاليا، ونجح في هز شباكه 7 مرات بجانب المشاركة في 4 أهداف أخرى، لكن هدفه الإعجازي في موسم 1986 - 1987 لا يمكن مقارنته بغيره، عندما تسلم تمريرة طولية في عمق دفاع «الشياطين»، ووسط رقابة مدافع وخروج الحارس لمواجهته، روض مارادونا الكرة بصورة غير عادية، بدت كأن قدمه جذبتها بـ«مغناطيس»، قبل أن يراوغ الثنائي في لعبة واحدة ويسكن الكرة الشباك، وربما يُمكن لأي لاعب أن يسجل هدفاً على بعد 25 ياردة من المرمى بتسديدة قوية، لكن مارادونا وحده يفعل ذلك برأسه، حيث أحرز هذا الهدف الخيالي في موسم 1988-1989، مستغلاً خروج حارس ميلان، واضعاً الكرة برأسه «لوب».