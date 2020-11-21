«الزعيم» يقهر الصعاب بـ «الكتيبة 22»!

مراد المصري (دبي)

برهن العين قدرته على تجاوز الظروف الصعبة، خلال الفوز على الوصل 2-1، ‬أمس ‬الأول، ضمن ‬الجولة ‬السادسة ‬لدوري ‬الخليج ‬العربي، ‬حيث استعان بجهود ‬22 ‬لاعباً، في ‬6 ‬مباريات، خاضوا ‬5490 ‬دقيقة!

ووسط الأزمة العاصفة التي ضربت الفريق واضطراره للعب بدفاع جديد بالكامل تقريباً، بوجود الثنائي سعيد جمعة ورافائيل في قلب الدفاع، لغياب «الثلاثي» محمد شاكر وإسماعيل أحمد وشيوتاني، وخروج بندر الأحبابي مصاباً خلال اللقاء، وتسجيل الظهور الأول للمدافع أحمد جمال، فإن البرتغالي بيدرو مدرب «الزعيم» لجأ إلى جميع اللاعبين المتاحين وهم 22 ‬لاعباً يمثلون «‬صفين» ‬قادرين ‬على ‬لعب ‬تشكيلتين.

ويتصدر خالد عيسى قائمة الأكثر خوضاً للدقائق بمشاركته في جميع المباريات الست الماضية «540 دقيقة»، ‬وهو الوحيد ‬الذي ‬شارك ‬في كل ‬الدقائق، ‬يليه ‬يحيى ‬نادر «‬494»، ‬وأحمد ‬برمان «‬461»، ‬ومحمد ‬شاكر ‬وشيوتاني «450»، ‬لابا «‬405»، ‬ويلسون ‬إدواردو «‬369»، ‬سعيد ‬جمعة «‬360»، و‬بندر ‬الأحبابي «‬359»، ‬محمد ‬عبدالرحمن «‬353»، ‬كايو ‬كانيدو «‬317»، ‬سالم ‬عبدالله «‬310»، ‬إسلام ‬خان «‬239»، ‬إيريك «‬233»، ‬محمد ‬خلفان «‬188»، ‬ريان ‬يسلم «‬145»، ‬فهد ‬حديد «‬»122، ‬رافائيل «‬90»، ‬أحمد ‬جمال

«‬46»، ‬محسن ‬عبدالله «‬6»، ‬عمر ‬ياسين «دقيقتان» ‬وعلي ‬البلوشي «دقيقة واحدة».

وأكد «البنفسج» سطوته شبه المطلقة أمام «الأصفر» الذي أصبح ضحيته المفضلة، بعدما حقق أمامه بالفوز رقم 16 ‬في ‬23 ‬مباراة ‬بينهما ‬في «الاحتراف»، ‬وسجل ‬52 ‬هدفاً، ‬وأثبت «الزعيم» ‬قدرته ‬على ‬تجاوز «الإمبراطور» ‬مهما ‬كانت ‬الظروف، ‬في ‬مباراة ‬لعبت ‬فيها ‬الروح ‬دوراً ‬بارزاً ‬في ‬إنجاز ‬المهمة، ‬فيما ‬دفع ‬الوصل ‬ثمن ‬إهداره ‬فرص ‬محققة ‬ ‬في ‬الشوط ‬الأول، ‬ثم ‬طرد سالم ‬العزيزي ‬مطلع ‬الشوط ‬الثاني.

واختارت جماهير العين، محمد عبدالرحمن «عجب»، أفضل لاعب في اللقاء عبر التصويت على الحساب الرسمي، وهو ما يعكس مردود اللاعب صاحب الخبرة والدور البارز في إعادة الفريق إلى اللقاء، بعدما سجل هدف التعادل في وقت حاسم، قبل نهاية الشوط الأول.

فيما أكد لابا أنه مهاجم لا يشق له غبار بتسجيله هدفه رقم 23، ‬في ‬23 ‬مباراة ‬خاضها ‬ب‬دوري ‬الخليج ‬العربي، ‬منذ ‬انضمامه ‬إلى ‬«الزعيم» ‬في ‬الموسم ‬الماضي، ‬متجاوزاً ‬فترة ‬السفر ‬التي ‬مر ‬بها ‬للمشاركة ‬مع ‬منتخب ‬بلاده ‬توجو، ‬وأسهم ‬ببصمته ‬بعد ‬مشاركته ‬بديلاً ‬في ‬الشوط ‬الثاني.

وأكد يحيى نادر لاعب العين، أن الفوز مهم للغاية، ويجعلهم يواصلون التركيز خلال المباريات المقبلة، من أجل الاستمرار في الأداء الإيجابي.