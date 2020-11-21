«الذئاب» يكسب «الرهان» مع جوران

فيصل النقبي (الفجيرة)

أجاد لاعبو الفجيرة تنفيذ خطة المدرب الصربي جوران، الذي كسب الرهان أمام حتا، ليحصل الفريق على «العلامة الكاملة» الأولى بعد الفوز بهدف، الأمر الذي منحهم فرصة التقاط الأنفاس قليلاً، والوقوف على طريق مغادرة «منطقة القاع» بعدما رفع «الذئاب» رصيده إلى 4 نقاط.

واستفاد جوران من دراسة أوراق «الإعصار» جيداً، واعتمد خطة متوازنة، لينجح الفجيرة في رد اعتباره، للخسارة أمام حتا بهدف في الجولة السابعة لدوري الموسم الماضي «الملغي»، وكما أنه وضع نهاية للتراجع خلال الجولات السابقة بدليل خسارته 4 مرات! وفي المقابل دفع حتا ثمن الخطأ غير المبرر من الحارس محمد وليد الذي تصدى للكرة بطريقة غريبة، لتتهادى أمام التونسي بالعربي، ولم يجد صعوبة في إيداعها الشباك بسهولة، وهو امتداد للأخطاء المتكررة من الفريق في الدوري وكأس الخليج العربي.

وتمثل الخسارة الخامسة لحتا علامة استفهام كبيرة، وفي تصريحه الأخير قبل قرار إقالته أمس، اعترف المدرب اليوناني كونتيس بتراجع المستوى الفني في الشوط الثاني، رغم المحاولات التي قام بها بإجراء بعض التغييرات، وقال: إن البدلاء لم يقدموا الإضافة المنتظرة، خاصة بعد تقدم المنافس بهدف، حيث كان ينتظر الأداء الأفضل للعودة إلى المباراة ومعادلة النتيجة.