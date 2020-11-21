بني ياس.. «ضد البداية»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل بني ياس السير عكس اتجاه البداية، منذ الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، وذلك عقب الخسارة من اتحاد كلباء بهدفين، مساء أمس الأول، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثالثة، ورغم توقعات الجميع بمواصلة «السماوي» العروض القوية، بعدما حقق الفوز في 3 جولات متتالية، إلا أن الواقع عكس ذلك، حيث تراجع الأداء بدرجة كبيرة، وأضاع 8 من أصل 9 نقاط ممكنة، بالخسارة من الجزيرة، والتعادل مع عجمان، وأخيراً الخسارة أمام «النمور».

ولعب الضغط البدني عاملاً كبيراً في التراجع، خصوصاً أن بني ياس بدأ فترة إعداد الموسم في موعد متأخر عن باقي الفرق.

وفي المقابل، جاء سيناريو اتحاد كلباء معاكساً تماماً لما فعله بني ياس، وبعد البداية المتعثرة، عاد «النمور» لاستعادة قوته، ليصل الآن إلى «النقطة التاسعة».

واعترف فواز عوانة قائد بني ياس، بأن فريقه لم يقدم المستوى الذي يشفع له للفوز، وأن اتحاد كلباء الأفضل خلال المباراة واستحق الانتصار.

وشدد عوانة على ضرورة أن يراجع هو وزملاؤه أنفسهم، من أجل العودة بقوة، وتصحيح المسار، من خلال الانتصارات، مثلما كانت البداية بالتفوق في 3 مباريات متتالية.

وشدد على أن ضغط المباريات سبب رئيسي في هبوط المستوى، خاصة أن خوض 4 مواجهات في 12 يوماً يمثل ضغطاً كبيراً على الجميع، خاصة أن فترة التوقف كانت طويلة للغاية. ووعد عوانة جماهير النادي وإدارته بعودة «السماوي» في أقرب وقت ممكن، داعياً الجميع للاستفادة من أخطاء الفترة الماضية.