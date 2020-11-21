سباق متجدد بين «الزعيم» و«النمور» على الصدارة

معتصم عبدالله (دبي)

يتجدد «سباق الصدارة» لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والذي يجمع العين «13 نقطة»، واتحاد كلباء الوصيف «12 نقطة» مع انطلاقة مباريات الجولة السادسة الليلة، والتي تشهد مواجهة «الزعيم» لضيفه الوصل، على استاد خليفة بن زايد بالعين، ولقاء «النمور»، بضيفه بني ياس، على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

ويلتقي اليوم أيضاً النصر والشارقة باستاد آل مكتوم، وحتا والفجيرة على ملعب شباب الأهلي بالعوير، على أن تستكمل الجولة غداً الاثنين، بإقامة مباريات عجمان والوحدة، الجزيرة وشباب الأهلي، وخورفكان والظفرة.

ودفعت ظروف «إصلاحات الملاعب» ثلاثة أندية اللعب خارج قواعدها، حيث يستضيف اتحاد كلباء بني ياس على ملعب خورفكان، والجزيرة مع شباب الأهلي على استاد آل نهيان، فيما يلتقي حتا ضيفه الفجيرة باستاد شباب الأهلي بالعوير.

ويرفع «الزعيم» المتصدر و«الإمبراطور» صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط، شعار المحافظة على سجليهما خالياً من الخسارة في المواجهة المرتقبة بالعين، وحافظ الفريقان على سجلهما خالياً من الخسارة في الجولات الماضية بفوز «الزعيم» 4 مباريات والتعادل في واحدة مع الفجيرة من دون أهداف، في المقابل فاز الوصل في مباراتين، وتعادل في 3 آخرها التعادل الإيجابي في الجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة 1-1.

ويتربص اتحاد كلباء «الوصيف» بصدارة العين، حينما يستضيف بني ياس في مواجهة سهلة على الورق، عطفاً على المركز المتأخر لـ «السماوي» الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 5 نقاط، من بينها فوز وحيد في الجولة الأخيرة أمام عجمان 2-1.

وستكون مواجهة حتا أمام ضيفه الفجيرة فرصة سانحة لـ «فض الاشتباك» على النقاط بين الفريقين، حيث يحتل «الذئاب» المركز السابع وله 6 نقاط، بفارق الأهداف أمام «الإعصار» التاسع، بالرصيد ذاته من النقاط، ويلتقي في المواجهة الرابعة، ضمن الجولة ذاتها النصر «العاشر» برصيد 5 نقاط، بضيفه الشارقة «الثالث»، وله 11 نقطة وصاحب الهجوم الأقوى بـ 13 هدفاً.

