مليحة وشباب الأهلي إلى النهائي

دبي (الاتحاد)

تأهل مليحة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس الإمارات لكرة قدم الصالات.. وجاء صعود مليحة على حساب البطائح «حامل اللقب» 4-1 في «مربع الذهب» أمس الأول، فيما جاء صعود «الفرسان» بتفوقه على خورفكان 3-1، على أن تقام المباراة النهائية غداً.

وأبدى بدر الزرعوني مدرب مليحة سعادته بالتأهل، متمنياً أن يواصل الفريق مسيرته الناجحة حتى النهاية، وتتويج جهوده برفع الكأس، وقال: «إذا كان البعض يعتبر فوزنا على البطائح مفاجأة، فإن الأمر ليس كذلك، لأننا كنا الأفضل في الملعب، وحققنا الفوز عن جدارة، ومنذ عودتي إلى قيادة الفريق لم نخسر أي مباراة، بعد أن منحتني الإدارة كل الثقة، والتعاقد مع لاعبين مثلوا الإضافة الحقيقية، مما أسهم في استعادة للتوازن المطلوب».

ومن جانبه، قال عبدالله كيدي إداري شباب الأهلي: «سعادتنا كبيرة لبلوغ النهائي، على حساب فريق كبير مثل خورفكان 3-1، ولا شك أن «الفرسان» قدم مباريات قوية، شهدت تألقاً جماعياً للاعبي الفريق، وكل الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني وإدارة النادي التي تقف خلف الفريق بقوة، ونتمنى أن نوفق في مباراة النهائي أمام مليحة، ونتعامل بكل احترام مع المنافس القوي الذي فاجأ الجميع بمستوياته ونتائجه، مثلما احترمنا خورفكان الأفضل، ويضم كوكبة من اللاعبين الرائعين، وستكون له كلمة مسموعة في الدوري من خلال الأسماء التي يعتمد عليها».

وأضاف: «نفقد جهود عبدالله الخمري كابتن الفريق، إلا أن شباب الأهلي لا يتاثر بغياب أحد، وسبق أن تعاملنا مع ظروف النقص في المباريات السابقة، ودائماً «الفرسان» بمن حضر».