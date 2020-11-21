دبا الحصن يتخطى الذيد إلى «القمة المشتركة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تساوى دبا الحصن مع فريق الإمارات» في رصيد صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ولكل منهما 6 نقاط، ويسبقه «الصقور» بفارق الأهداف، وذلك بعد فوزه على ضيفه الذيد بهدف، أحرزه «البديل» محمد الصريدي في الدقيقة 66، من مباراة أمس، في ختام الجولة الثانية.

جاء اللقاء قوياً، ورغم الخسارة، إلا أن الذيد أظهر ندية لأصحاب الأرض، بل أنه كان قريباً من التعادل، في الدقيقة الأخيرة، من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عندما أطلق عدنان حسين تسديدة صاروخية، تصدى لها أمجد نزار حارس دبا الحصن ببراعة.

وتكبد الذيد الخسارة الثانية على التوالي في الدوري، بعد الأولى من فريق الإمارات 1-3، ليبقى رصيده متجمداً عند «الصفر».

وشهدت المواجهة الثانية بالجولة نفسها قمة الإثارة بين التعاون وضيفه مصفوت، لدرجة أنها حبست الأنفاس، وشهدت «ريمونتادا» في الوقت القاتل، حيث قلب التعاون خسارته 3 - 4 إلى الفوز 5- 4، بفضل تألق المهاجم فيليب فيدليس الذي أحرز «هاتريك» في الدقائق 70 و91 و96، فيما سجل هدفاً كل من محمد سعيد في الدقيقة 53، وأحمد محمد في الدقيقة 88، بينما أحرز أهداف مصفوت، ياسين عبيد في الدقيقة 20، ونيكولا أسكيريك في الدقيقة 30 وسعود فرج في الدقيقتين 61 و76، ليحصد التعاون أول ثلاث نقاط، احتل بها المركز الخامس، ويبقى مصفوت من دون رصيد.