كلوب يطلب المساعدة في أزمة «الريدز»

ليفربول (رويترز)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول: إنه يأمل في نجاح المدافعين الصاعدين في مساعدة الفريق وتعويض الغائبين، وسط أزمة الإصابات، ويغيب المدافعان فيرجيل فان دايك وجو جوميز، حتى نهاية الموسم، بعد الخضوع لجراحتين بالركبة، ومن المتوقع أن يراهن كلوب على نات فيلبس، والصاعد ريس وليامز، لمعاونة جويل ماتيب في قلب الدفاع. وأشار كلوب إلى أنه عاش موقفاً مشابهاً في دورتموند، عندما اعتمد على نيفين سوبوتيتش وماتس هوملز، حين كانا من الناشئين، واكتسبا الخبرة في الدفاع، وأسهما في التتويج بلقب الدوري الألماني في موسمين متتاليين.

وقال كلوب قبل مواجهة ليستر في الدوري اليوم «لا يمكن مقارنة المواقف حالياً، لكنني أريد الإشارة إلى أنني عندما دربت دورتموند في 2008 كان قلباً الدفاع سوبوتيتش وهوملز هذا الشتاء يبلغان 19 و20 عاماً».

وأضاف: «اعتمدنا عليهما طيلة الموسم، ونملك مواهب هنا أيضاً في أعمار 18 و19 و23 عاماً، بجانب عناصر الخبرة، وتوجد فرص للجميع».

وقال: «يوجد لاعبو وسط أيضاً، يمكنهم القيام بأدوار دفاعية، لكن ليس في الوقت الحالي، وننتظر عودتهم في الأسابيع المقبلة».