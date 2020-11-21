زيدان: فاران ليس للبيع!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في الوقت الذي أشارت فيه بعض الصحف الإنجليزية خلال الأيام الأخيرة، إلى أن مانشستر يونايتد يبدي اهتماماً كبيراً بالحصول على خدمات الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، خرج زين الدين زيدان مدرب «الملكي» بتصريح وجه فيه رسالة قوية، مفادها أن قلب دفاع الريال ليس للبيع، وغير قابل للانتقال إلى أي نادٍ آخر، حتى وإن كانت بدايته هذا الموسم «باهتة»، وأضاف: نعم هو ليس للبيع بالنسبة لي والنادي ولكل الناس هنا في مدريد، وفاران جزء من النادي، وكنا محظوظين بالتعاقد معه منذ 9 سنوات، وممتنين لكل ما فعله على امتداد هذا المشوار الحافل بالإنجازات والألقاب، وأعتقد أيضاً أن موقف النادي واضح تماماً فيما يتعلق باللاعب.

شارك فاران مع منتخب بلاده في مباراتي البرتغال والسويد في دوري الأمم الأوروبية، وتألق فيهما واسترد ثقته في نفسه بعد بدايته الباهتة مع «الميرنجي» هذا الموسم، وإن كان تعرض لإصابة طفيفة في كتفه في مباراة السويد.