«ملك النصر» بـ«القوة 18»

علي معالي (الشارقة)

حافظ الشارقة على صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بالفوز على النصر 2-1، في قمة الجولة السادسة، مساء أمس، ليلحق بـ «العميد» خسارته الأولى هذا الموسم، ويرفع «الملك» رصيده إلى 18 نقطة، وتجمد رصيد «الأزرق» عند 13 نقطة. شهدت الدقيقة 20 تقدم «الملك» بهدف أحرزه إيجور من ضربة الجزاء هي الرابعة للفريق هذا الموسم، وفي الشوط الثاني تعادل ضياء السبع للنصر في الدقيقة 60، ووسط سيطرة «العميد»، نجح إيجور في إضافة الهدف الثاني للشارقة من ضربة جزاء أيضاً في الدقيقة 79. وحقق الفجيرة فوزه الأول هذا الموسم، على حساب حتا بهدف حمل توقيع التونسي فراس بلعربي في الدقيقة 60، ليرفع «الذئاب» رصيده إلى «النقطة الرابعة» وبقي «الإعصار» عند نقطته «اليتيمة». وواصل العين صحوته محققاً الفوز الثاني على التوالي، بتغلبه على الوصل بملعبه 2-1، سجل هدفي «الزعيم» محمد عبدالرحمن في الدقيقة 42، ولابا في الدقيقة 62، فيما أحرز علي صالح هدف «الإمبراطور» في الدقيقة 28، ليرفع العين رصيده إلى 11 نقطة، وبقي الوصل عند 6 نقاط، وانتزع اتحاد كلباء فوزاً ثميناً على بني ياس بهدفين أحرزهما جونيور في الدقيقتين 27 و83، ليرفع «النمور» رصيده إلى 9 نقاط، بينما توقف رصيد «السماوي» عند 10 نقاط.