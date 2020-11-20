دوري الدرجة الأولى: «الصقور 6» بسيناريو «قلب الطاولة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

انفرد فريق الإمارات بصدارة دوري الدرجة الأولى، بعدما «قلب الطاولة» على ضيفه البطائح، بالفوز 3-2، مساء أمس، ضمن الجولة الثانية، رغم تأخره بهدفين حتى مطلع الشوط الثاني الذي شهد أهدافه الثلاثة، وحملت توقيع خالد خميس وتومي توبار ودييجو سيلفا، في الدقائق 54 و55 و83، بينما أحرز «ثنائية» البطائح ويندرسون ميوراو من ضربة جزاء في الدقيقة 18، وجاسم محمد في الدقيقة 52، ليرتفع رصيد «الصقور» إلى 6 نقاط، ويبقى البطائح عند 3 نقاط، وأهدر «الصقور» ضربة جزاء في الدقيقة 62 عن طريق تومي توبار، إثر اصطدام الكرة بالعارضة.

وسيطر التعادل 1-1 على نتيجة مباراة الحمرية ودبا الفجيرة، تقدم «النواخذة» بهدف برونو إدواردو في الدقيقة 7، ورد الحمرية بهدف التعادل بتوقيع أندرياتسيما في الدقيقة 26، ليحصد الحمرية أول نقطة، بينما وصل

«النواخذة» إلى 4 نقاط.

وعاد العربي بالتعادل أمام العروبة 1-1، أحرز فارس الجابري هدف العربي في الدقيقة 36، وتعادل العروبة بهدف فيكتور نوانيري في الدقيقة 86، ليحصد كل فريق أول نقطة.

وتختتم الجولة الثانية بمباراتين اليوم، حيث يلتقي التعاون مع مصفوت، ودبا الحصن مع الذيد.