«النمور» يصطاد «السماوي» بـ«السهم الأول»!

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق اتحاد كلباء فوزاً ثميناً على بني ياس بهدفين، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على ملعب «السماوي» في الشامخة بالعاصمة أبوظبي.

وترجع أهمية الفوز إلى أنه الأول لـ«النمور» على بني ياس في «عصر الاحتراف»، بعد أن تفوق «السماوي» في 5 مواجهات سابقة، كما أنه جاء «خارج الديار»، وكذلك رفع الفريق رصيده إلى 9 نقاط، بعد الفوز الثالث في دوري الخليج العربي هذا الموسم، عكس بني ياس الذي توهج في الجولات الثلاث الأولى للبطولة، قبل أن يصوم عن الانتصارات في الجولات الثلاث التالية، مكتفياً بنقطة واحدة، من أصل 9 نقاط ممكنة، ليصبح رصيده الآن 10 نقاط، وتمثلت نتائج المباريات الثلاث الأخيرة في الخسارة أمام الجزيرة، والتعادل مع عجمان، والتعثر أمس أمام اتحاد كلباء. وجاء الفوز مستحقاً لمصلحة «النمور» بهدفي جونيور في الدقيقتين 27 و83، وإن كان الثاني من ضربة جزاء، وكان «النمور» الفريق الأفضل، خاصة في الشوط الأول، وتفوق المدرب الأوروجوياني داسيلفا على الروماني دانييل إيسايلا، في قراءة المباراة، بغلق المساحات على لاعبي «السماوي» والرقابة اللصيقة على مفاتيح اللعب، فيما لم يستطع لاعبو بني ياس اختراق دفاعات الضيوف، أو التعامل مع الضغط المتقدم، فضلاً عن وجود «مساحات» كبيرة بين خطوطه الثلاثة، خاصة الوسط والهجوم، ولم يستطع «الثنائي» خمينيز وسواريز الربط جيداً مع المهاجم بيدرو الذي غابت خطورته تماماً، ولم تتهيأ أمامه أي فرص، خاصة في الشوط الأول.



إيسايلا: ضربة الجزاء غير صحيحة

أبدى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، غضبه الشديد من السقوط المتكرر للاعبي اتحاد كلباء في الشوط الثاني، وقال: كرة القدم ليست هكذا، وإذا أردنا التطور لا يمكن أن تكون هذه هي طريقة اللعب، مبدياً دهشته من شفاء اللاعبين، بمجرد دخول الطبيب، وكأنه يملك سحراً معه.

وأضاف: يضاف إلى ذلك ضربة الجزاء لم تكن صحيحة، وهي تسببت في القضاء على أمل «السماوي» في العودة إلى المباراة، وشدد على أنه لا يبحث عن أعذار، معترفاً بأن فريقه لم يقدم أي شيء في الشوط الأول، وكان سيئاً للغاية، إلا أنه عاد في النصف الثاني من المباراة، والتي ضاع الكثير من وقتها بسبب السقوط المتعمد.



داسيلفا: قرأنا بني ياس جيداً

أبدى الأوروجوياني داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن سعادته البالغة، بالفوز الذي حققه فريقه على بني ياس مساء أمس، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، وقال: لقد حققنا انتصاراً مهماً على منافس قوي للغاية، ومن المؤكد أن النقاط الثلاث مهمة في مشوار «النمور».

وأرجع داسيلفا أسباب الفوز خارج ملعبه إلى نجاح فريقه في إحكام الرقابة على مفاتيح لعب «السماوي» مؤكداً أنه قرأ المنافس جيداً، وأن لاعبي اتحاد كلباء نفذوا التعليمات بصورة أكثر من رائعة.

ووجه مدرب «النمور» التحية إلى لاعبيه على الأداء القوي خلال المباراة، وتنفيذ استراتيجية اللعب بشكل جيد للغاية.