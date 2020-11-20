«فنية الأولمبية» توصي بالترويج لـ «الشاطئية»

دبي (الاتحاد)

حثت اللجنة الفنية الأولمبية الاتحادات الرياضية تسليم خطة عملها للسنوات الأربع المقبلة للوقوف على الخطوات والمراحل المختلفة الموضوعة لتحقيق إنجازات رياضية ونتائج متقدمة بكل المحافل على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية ظهر أمس الأول عبر وسائل الاتصال المرئي برئاسة محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الفنية وبحضور عبدالمحسن فهد الدوسري نائب رئيس اللجنة، وكل من الأعضاء ندى عسكر، طلال الهاشمي، علي عمر البلوشي، وأحمد الطيب مقرر اللجنة.

وأكد الحضور أهمية بناء خطط واستراتيجيات محددة من قبل الاتحادات الرياضية وفقاً لنوعية كل لعبة وما يتناسب معها من خطوات كفيلة بالارتقاء بمستوى رياضييها وتحقيق أفضل النتائج للوصول إلى منصات التتويج، انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بأهمية إعداد الخطط الطموحة التي تليق بحجم ومكانة رياضة الإمارات.

كما شهد الاجتماع توصية من الأعضاء بضرورة حث الاتحادات على تبني الأفكار التطويرية الخاصة بالرياضات الشاطئية في الألعاب والمنافسات كافة، والاستفادة من طبيعة الدولة الجغرافية التي تتميز بوجود العديد من الشواطئ والأماكن المخصصة لممارسة ذلك النوع من الرياضات، نظراً لوجود روزنامة حافلة بالاستحقاقات الشاطئية، مما يتطلب استثمار تلك المعطيات في تعزيز مسيرة الرياضة الشاطئية بالسبل كافة. وأشار الحضور إلى أهمية التركيز على دورة الألعاب الخليجية الأولى للناشئين التي تستضيفها الإمارات عام 2022 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب ظروف انتشار وباء كوفيد – 19، واعتمادها كمحطة قوية وفرصة سانحة أمام الاتحادات لانتقاء أفضل العناصر والبدء في وضع البرامج الفنية اللازمة لها.