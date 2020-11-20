قائد عام شرطة الشارقة يكرم الفائزين في بطولة الجري والموانع

الشارقة (وام)

توج اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أمس الفائزين ببطولة القيادة الأولى للجري والموانع الطبيعية التي استمرت لمدة يومين وشارك فيها 50 متسابقاً من منتسبي القيادة ونظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة بنادي ضباط شرطة الشارقة.

وحقق المركز الأول في البطولة عثمان حسن عبدالله من إدارة المنافذ والمطارات وجاء خليفة ضاحي الكتبي من إدارة الحرس الأميري وصيفاً فيما حصل على المركز الثالث وليد محمد الغول من الإدارة العامة لأكاديمية العلوم الشرطية.

وهنأ الشامسي الفائزين بالبطولة مشيداً بكفاءة المشاركين في المنافسة من منتسبي شرطة الشارقة والتي أفرزت مهارات عالية في مستوى اللياقة البدنية وقوة التحمل وموجهاً بضرورة الحرص على الجاهزية التامة والمحافظة على اللياقة البدنية العالية والعمل الدائم على رفع مستوى الأداء سعياً للنهوض بالعناصر الرياضية الشرطية بما يكفل تحقيق التطور الرياضي وانعكاسه إيجاباً على المنتسبين.

من جانبه أشار الرائد أحمد مبارك الجنيبي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة أن بطولة القيادة الأولى للجري والموانع الطبيعية جرى تنظيمها وفق التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية.. موضحا أن البطولة تحاكي الواقع وتسهم في صقل مهارات رجل الشرطة وتؤهله للتعامل مع جميع المواقف التي تفرضها طبيعة عمله إلى جانب رفع اللياقة البدنية وقوة التحمل من خلال الأنشطة الرياضية التي ينظمها قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة للمشاركة في المنافسات والبطولات على مستوى وزارة الداخلية.