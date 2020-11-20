«ميلان» تصعد إلى قمة الثنايا و«إنذار» تتصدر المهجنات

عبدالله عامر (أبوظبي)

شهد ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، أمس 16 شوطاً في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني عشر للسباقات التمهيدية لموسم 2020-2021، خصصت لسن الثنايا، لمسافة 8 كلم، وانتزعت «ميلان» لمالكها فرج بن حمودة الظاهري ناموس الشوط الأول، للأبكار المحليات، بتوقيت قدره 12:49:3 دقيقة، فيما حلقت «إنذار» لمالكها سالم بن عمان المهيري، بناموس الأبكار المهجنات في الشوط الثاني، مسجلة أفضل توقيت بزمن قدره 12:36:5 دقيقة.

ونجح «مرموق» لسالم بن ثعلوب الدرعي في انتزاع ناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، بتوقيت قدره 12:45:2 دقيقة، بينما طار «الحذر» لمبارك بن نصرة العامري بالشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن قدره 12:47:1 دقيقة.

وأهدت «متعبة» شعار فرج بن حمودة العامري، ناموس الشوط الخامس والنقطة الثانية بتوقيت قدره 12:44:0 دقيقة، وتوجت «شوشرة»، وأهدت مالكها سالم بن عمان المهيري النقطة الثانية، بعد تفوقها على منافساتها في الشوط السادس بتوقيت قدره، 12:55:3 دقيقة.

واستطاع «الحذر» لمحمد أحمد سعيد لمبارك، الفوز بناموس الشوط السابع، بتوقيت قدره 12:50:3 دقيقة، بينما ذهب ناموس الشوط الثامن الى «هداد» لمالكه سلطان بن كشيم الشامسي، بتوقيت قدره 12:41:0 دقيقة.

وتوجت «اليمامة» بناموس الشوط التاسع وأهدت مالك فرج ن حمودة العامري النقطة الثالثة، بتوقيت قدره، 12:44:5 دقيقة، وفي عاشر الأشواط، كان الفوز من نصيب، «ملوح» لمبارك بن نصرة العامري الذي وصل الى النقطة الثانية بتوقيت قدره 12:49:5 دقيقة.

ومن الشوط الحادي عشر حتى الشوط السادس عشر، فازت «زاهية» لسعيد بن غدير الكتبي، بتوقيت قدره 12:39:3 دقيقة، و«اليمامة» لمكتوم بن غدير الكتبي بالشوط الثاني عشر، وفاز «غازي»لسالم حمد ثعلوب الدرعي بناموس الشوط الثالث عشر، و«الفايز» لمبارك راشد الخييلي بالشوط الرابع عشر، وفازت «الظبيية» لمبارك محمد الخييلي بالشوط الخامس عشر، وفي آخر الأشوط فازت «الخوارة» لحميد حارس الشامسي.