ميزان «اليوم الوطني للجودو» الجمعة

أبوظبي (الاتحاد)

قررت اللجنة الفنية باتحاد المصارعة والجودو إجراء ميزان بطولة «اليوم الوطني الـ 49 للرجال للجودو المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بصالة نادي خورفكان صباح يوم البطولة نفسه، بمقر نادي خورفكان بمشاركة فرق أندية الجزيرة، الشارقة الرياضي، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، الفجيرة للفنون القتالية ونادي خورفكان مستضيف البطولة، وذلك بإشراف الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، يذكر أن باب الاشتراك يغلق الأحد المقبل. وتأتي إقامة البطولة في إطار احتفالات البلاد بالذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد تحت شعار «روح الاتحاد»، وشملت أوزان البطولة السنوية التي تقام لأول مرة بنادي خورفكان 8 أوزان بعد إضافة وزن تحت 55 كجم، بجانب أوزان تحت 60، و66، و73، و81، و90، و100، وفوق 100 كجم، ويسمح للاعبين من مواليد 2002 ومن هم أكبر بالمشاركة في تلك البطولة التزاما بالتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للرياضة بتعليق مسابقات كل الفئات ما دون الـ 18 عاما حتى نهاية ديسمبر المقبل، مع التأكيد على الالتزام التام الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية.

من جانب آخر أكد سالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي تسخير كافه إمكانات النجاح للبطولة التي يتشرف النادي باستضافتها لأول مرة دعما لجهود اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مؤكدا بأن النادي سخر كل إمكانات النجاح للبطولة الغالية.