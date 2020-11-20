مباراتان في دوري رجال السلة اليوم

علي معالي (دبي)

تقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية لدوري رجال السلة ضمن مجموعة أندية أبوظبي، حيث يلتقي بني ياس مع العين، والوحدة مع الجزيرة، وتبحث أندية العين والجزيرة وبني ياس عن تحقيق انتصارها الأول في الموسم الجديد.

ويتطلع العين تعويض خسارتيه في الجولتين الافتتاحيتين، جاءت الأولى أمام الظفرة بواقع «35-71»، والثلاثاء الماضي بالخسارة أمام الوحدة «49-99»، فيما يخوض بني ياس الذي خضع للراحة في الجولة الماضية، مباراته بشعار رد اعتبار عقب تعثره أمام الوحدة بفارق النقطة.

وعلى الجانب الآخر، يبحث الجزيرة عن طريق العودة إلى الانتصارات، عقب خسارته أمام الظفرة «52-80».