مهرجان الشارقة للإنتاج المحلي: «إي أس شيخة» الأجمل في اليوم الثاني

محمد حسن (الشارقة)

يسدل الستار اليوم على فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته السابعة عشرة، وشهدت فعاليات اليوم الثاني تألق الفرس «إي اس شيخة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وأحرزت أعلى معدل في البطولة لغاية الآن بلغ 93 نقطة، عندما اعتلت صدارة القسم «ب» للأفراس عمر 4 و5 سنوات، تلتها في المركز الثاني «سهيلة الياه» لمربط الياه، ونالت 91.67 نقطة، وجاءت في المركز الثالث «إي اس رشيدة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وسجلت 91.17 نقطة.

وافتتحت الفعاليات «ع ج افكار» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بالفوز بالمركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر 3 سنوات، محققة 92.83 نقطة، متفوقة بفضل درجتها في معيار الهوية العربية بعد أن تعادلت في معدل النقاط مع الوصيفة «شيلة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وذهب المركز الثالث إلى «الريم الهواجر» لعمرو محسن حسين، وسجلت 91.17 نقطة.

وتصدرت «دي مودي» لمربط دبي، القسم «ب» محققة 92.67 نقطة، واحتلت المركز الثاني «ع ج فلك» لمربط عجمان، وحصلت على 91.67 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «منار الهواجر» لسلطان محمد خليفة النيادي، وحققت 91.17 نقطة.

وأحرزت «ع ج براكة» لمربط عجمان المركز الأول في القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 4و5 سنوات، وحصدت 92.38 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي شيهانة» لمربط دبي، وحصلت على 92.67 نقطة، وحلت ثالثة «زين ياس» لبخيت سعيد الكتبي، وحققت 91.83 نقطة.

وتصدرت «ع ج اريانا» لمربط عجمان، فئة الأفراس عمر 6 و7 سنوات، وحققت 92.67 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «شهيرة البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحصلت على 92.33 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «غالية الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، وحققت 91.83 نقطة.

واختتمت الفعاليات «دي وجنة» لجمعة بن حمادي الشميلي، بالفوز في فئة الأفراس عمر 8 سنوات وما فوق، وحققت 92.00 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «دي ايناس» لمربط النور، وحصلت ايضا على 92.00 نقطة، لكن فوز الأولى جاء بفضل تفوقها في معيار الهوية العربية، فيما حلت في المركز الثالث «مياسة الهواجر» لمربط الياه، وحققت 91.33 نقطة.