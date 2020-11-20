«انطونيو» ينجح في امتحان «صفر إلى 100»

دبي (الاتحاد)

حلق الجواد «جايدي البراق» للرحماني للسباقات، بإشراف المدرب خليفة النيادي، وقيادة الفارس البرازيلي بيرناردو بنيرو، فوق السحاب ليقتنص بطولة بنى ياس للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، الذي أقيم يوم أمس الأول بمضمار ميدان برعاية جلف نيوز.

ودخل الجواد المنحدر من نسل «بيرننج ساند» إلى السباق وطوله 1400 متر، وهو غير مهزوم في ثلاث سباقات، وانطلق من البوابة (3)، وظل خلف خيول الصدارة قبل أن يسجل انطلاقة صاروخية ليتجاوز منافسيه واحد تلو الآخر.

وفي آخر 50 متر تفوق الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، بفارق 1,75 طول عن الفرس «موني تو بيرن»، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 3,5 طول عن الثانية «الوجل»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:32:68 دقيقة.

وسجل المدرب مصبح المهيري ثلاثية نادرة جاءت عبر الفارس انطونيو فريزو على صهوة «انطونيو فيفالدي» لمحمد عبدالله الشحي، حين انقض على منافسيه في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على لقب «جيت دات دوت كوم»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:25:89 دقيقة، وجاء الهاتريك على حساب (صفر إلى 100) أو «زيرو تو أهندرد» في المركز الثاني بفارق 1,75 طول، فيما جاء في المركز الثالث «ميلرز هاوس».

وفي منافسة حبست الأنفاس منح الجواد «كيسي جونز» لناصر عسكر، الثنائية للمدرب مصبح المهيري، والفارس انطونيو فريزو، بعد أن خطف لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على لقب جلف نيوز، بفارق «انف» عن «ذا جريت كوليكشن»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:37:35 دقيقة. وجاءت الثلاثية «الهاتريك» للمدرب مصبح المهيري والفارس انطونيو فريزو، عبر «واتش تايم» الذي منح الزميل الإعلامي السعودي متعب زيد الشمري، فوزاً رائعاً في الشوط السابع لمسافة 2000 متر، الذي كان مسك الختام على لقب واتش تايم. وجاء تفوق البطل بفارق طولين عن «مقدام» ومسجلاً زمناً وقدره 2:07:61 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «سي سكيمر». ودونت المهرة الناشئة «سوبر كيانتي» لشارلز فيبكي، وبإشراف دوج وتسون، وقيادة باتريك دوبس، اسمها في قائمة الفائزين الطامحين للسباقات الكلاسيكية، حين انتزعت لقب سباق ريتش لمسافة 1200 متر، بعد أداء قوي في الأمتار الأخيرة.

وتفوقت ابنة «سوبر سيفر» بفارق 0,75 طول عن وصيفتها «نايفة»، قاطعة مسافة السباق في زمن وقدره 1:15:68 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «حشمة». ومنح «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الثنائية للمدرب الأميركي دوج واتسون، بفوزه بالشوط الرابع لمسافة 1400 متر، بعد منافسة مثيرة جداً، حين تقدم البطل في آخر 200 متر.

وعزز «ميادين» بقيادة دين اونيل تقدمه في المراحل النهائية، ليتفوق بفارق نصف طول عن «جيرفيز»، فيما جاء في المركز الثالث «ديريليس ارتوجرول»، وسجل البطل 1:25:71 دقيقة. وأكد «لافاسبين» لمحمد خليل احمد، بإشراف ساتيش سيمار وقيادة تاج اوشي، تميزه في سباقات السرعة حين تصدر من البداية إلى النهاية مجريات الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مسجلاً زمناً وقدره 1:11:82 دقيقة.

وجاء تفوق الجواد البالغ من العمر 6 سنوات بفارق 3 أطوال عن «ضحوي»، فيما جاء في المركز الثالث «ليثام سينت آنيس».