16 بطولة «أونلاين» لـ «عربي الشطرنج»

دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة الفنية للاتحاد العربي برئاسة سامي خضر سفاريني نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس اللجنة الفنية اجتماعا بتقنية الاتصال المرئي بحضور حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد وأعضاء اللجنة الفلسطيني خالد عز الدين هيجاوي نائب رئيس اللجنة والصومالي محمد عبد الله بن جراد عضو اللجنة والأردني فادي ملكاوي عضو اللجنة والجزائري غسان نسلة عضو اللجنة ورجائي نعمان السوسي الامين العام المساعد للاتحاد.

وأكد حسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحاد العربي أن الاجتماع استعرض تقرير عن البطولات التي تم تنظيمها خلال عام 2020 على الرغم من جائحة كورونا إلا أن الاتحاد العربي قد نفذ برنامج نشاطه اعتبارا من مارس 2020 حيث تم تنظيم بطولة الاندية العربية وبطولة المدن العربية في تونس ولم نتمكن من تنظيم بطولة المنتخبات العربية بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على العالم.

أضاف: اللجنة التنفيذية قررت تنظيم بطولات عربية على الاونلاين عوضا عن بطولة المنتخبات العربية للفرق والبطولات الاخرى التي لم نتمكن من تنظيمها وجها لوجه حيث تم تنظيم بطولة العرب المفتوحة في شهر يونيو الماضي بمشاركة 1350 لاعبا ولاعبة وبطولة «سلاما لبيروت» المفتوحة بمشاركة 850 لاعبا ولاعبة من 20 دولة عربية ومن كافة الاعمار. وأشار إلى أن اللجنة الفنية اعتمدت تنظيم بطولة العرب للفئات العمرية من 6 إلى 20 سنة بمعدل 8 بطولات للذكور و8 بطولات للإناث والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر المقبل على «الاونلاين» بسبب ظروف كورونا للانتهاء من تغطية أجندة الاتحاد العربي لعام 2020. وأوضح أن اللجنة الفنية قررت الاستعانة بالحكام العرب في كافة البطولات كما قررت اللجنة الفنية عقد اجتماعاتها بصورة دورية شهرية لمتابعة الأمور الفنية واللاعبين وقررت الأمانة العامة تنشيط عمل باقي اللجان الخاصة بالاتحاد العربي للشطرنج وعقد اجتماعاتها والتنسيق فيما بينها والعمل لما فيه تطوير الشطرنج العربي.