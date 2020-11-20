«يد الشارقة».. 17 درع تفوق

رضا سليم (دبي)

حقق نادي الشارقة رقما قياسيا في الفوز ببطولات كرة اليد على مستوى الرجال والمراحل السنية خلال السنوات الأخيرة إلا أن الرقم الأبرز هو الحصول على درع التفوق العام 17 مرة منها 3 مرات متتالية في آخر 3 مواسم، وهو الدرع الذي يحصل عليه الفريق الأكثر حصولا على البطولات من خلال الحصول على أكبر عدد من النقاط طبقا للائحة.

وتسلم جاسم محمد المشرف على كرة اليد عضو إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة درع التفوق عقب فوز الفريق الأول بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال لموسم 2019-2020، والمؤجلة من الموسم الماضي ليحصد الفريق 3 بطولات هي كأس السوبر ودرع الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة بالإضافة إلى أن الفريق احتفظ بالكأس للعام الثاني على التوالي.

وقال نبيل عاشور رئيس الاتحاد إن إقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي كان ضروريا ليس فقط لأنها أغلى الكؤوس ولكن لأنها تؤهل للمشاركة في بطولة خارجية، وبالتحديد البطل يشارك في بطولة الخليج، ونبارك للفريقين الصعود للنهائي والشارقة لفوزه بالكأس مؤكدا أن مستوى الفريقين جيد ولكن كرة اليد الإماراتية لديها الأفضل وهو ما نأمله في المرحلة المقبلة.

أضاف:«بداية من الموسم المقبل سيتغير شكل الدوري وسنحاول أن نربط الدوري ببطولات أخرى، وبالتالي من أول مباراة لأخر مباراة لن نستطيع أن تتعرف على البطل، وسنرفع رتم المسابقات في المواسم المقبلة وهذه مهمة الاتحاد».

وقال محمد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية:«الفريق نجح في تحطيم مزيدٍ من الأرقام القياسية في موسم 2019-2020، فهو الأكثر تتويجاً بلقب كأس رئيس الدولة، والذي جاء مكملاً في الموسم ذاته للقب هو الرابع على التوالي في بطولة الدوري العام والـ 14 تاريخياً كأكثر الفرق فوزاً بدرع الدوري، ما هو إلا انعكاس للجهد الدؤوب لمجالس الإدارات كافة التي تناوبت في الألعاب الجماعية بالنادي، واستثمارها الناجح على صعيد فرق المراحل السنية».

وأضاف:«نتطلع لمواصلة حصد الألقاب والانتقال بها من المحلية إلى القارية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به كافة فرق الألعاب الجماعية بالنادي، ومنها فرق اليد».

من ناحية اخرى شهد المباراة النهائية تفوق المصري هاني الفخراني مدرب الشارقة على أستاذه ومدربه عاصم حماد مدرب شباب الأهلي والذي سبق له تدريبه في صفوف فريق الأهلي المصري وقال الفخراني:«الموقف صعب وليس معنى أن فريقي فاز بالمباراة أنني تفوقت على أستاذي لأنه مدربي وتعلمت منه الكثير وفي النهاية هي مباراة وكل فريق له ظروفه».

أضاف:«هذه أول بطولة لي مع الشارقة بعدما توليت تدريب منتخب مصر، وهي أول اختبار حقيقي أمام الإدارة والجماهير وفريقنا محترف في التعامل مع التدريبات والمباريات وهدفنا واحدة وهو ما نركز فيه المرحلة المقبلة».

وتابع:» بداية الموسم كانت صعبة وجهاز جديد وفكر جديد وغياب لفترات طويلة عن التدريبات ولدينا هدف كبير هو الفوز ببطولة خارجية والشارقة بطل الدوري على مدار المواسم الماضية، ونسعى لتطوير الفريق وتجهيزه للبطولات الخارجية وما حققنا هو عمل جماعي من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين.