الوحدة وعجمان.. «أمطار غزيرة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

ظلت مباريات الوحدة وعجمان عامرة بالأهداف في عصر الاحتراف، باستثناء مباراتين فقط، شهدت تسجيل هدفاً واحداً فقط لـ «أصحاب السعادة»، و3 لقاءات لم ينجح خلالها «البرتقالي» من زيارة مرمى «العنابي».

ورغم التفوق الواضح لصاحب الأرض، إلا أن الضيف يلعب بندية كبيرة دائماً، وهو جعل شباك الفريقين تستقبل 79 هدفاً خلال 18 مواجهة جمعتهما في «الاحتراف»، وهو معدل عال من الأهداف التي يتوقع أن تحضر اليوم، خاصة لرغبة الطرفين في الفوز.

وتتباين ظروف الوحدة وعجمان، من حيث القدرات والإمكانيات والنتائج، حيث يتفوق «العنابي» حيث الترتيب «10 نقاط»، ويحتل المرتبة الثانية في سباق أقوى هجوم بـ13 هدفاً، مقابل نقطتين فقط لـ «البرتقالي» الذي لم أحرز هدفاً يتيماً، في مبارياته الخمس السابقة، بمحصلة ثلاث خسائر والتعادل مرتين.

ورغم الفوارق، إلا أن هناك وجه شبه بين الفريقين، بوجود عدد كبير من الإصابات، وهذا واقع تعيشه معظم الأندية، لضعف الإعداد للموسم وتذبذبه، لتكون الإصابات العضلية واقع في الأندية، إلا أن تأثيرها في عجمان بالذات كبير، يكفي أن 12 لاعباً عانوا من مطاردتها لهم منذ بداية الموسم، وحتى الجولة الماضية.

وبعيداً عن الظروف الصعبة، يبقى الفوز هو الهدف الذي يسعى له الفريقان، خاصة أنهما يدخلان اللقاء بعد فترة توقف، ويريدان أن تكون العودة قوية، ويتطلع الوحدة إلى مواصلة مطاردة الصدارة، بفوز ثالث على التوالي، فيما يبحث عجمان عن أول انتصار، وفي معقل المنافس، وهذا ما يجعل المواجهة على موعد مع الإثارة والأهداف الغزيرة التي ظلت حاضرة عندما يلتقي الفريقان.