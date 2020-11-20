الظفرة وخورفكان.. «الثانية محترفين»!

أبوظبي (الاتحاد)

«لقاء يتيم» جمع الظفرة وخورفكان، في الدوري الموسم الماضي «الملغي»، خلال عصر الاحتراف، كان بمثابة أول سطر في تاريخ المواجهات المباشرة بينهما، وفيما يسعى «الفارس» لتأكيد تفوقه من خلال الفوز الثاني على التوالي، فإن «النسور» يبحث عن «معادلة الكفة»، وخطف أول انتصار، ليس على منافسه اليوم فقط، بل في الموسم الحالي.

عانى الظفرة كثيراً في آخر جولتين، بالخسارة مرتين متتاليتين أمام الشارقة والعين، لتتوقف انطلاقته الأفضل في تاريخ مشاركاته بالدوري، حيث قدم مستويات عالية في أول ثلاث جولات، قادته إلى حصد 7 نقاط، إلا أنه بعد ذلك تلقى «ضربتين موجعتين»، ويأمل أن يتجاوزهما بفوز ثالث يستعيد به الثقة، ويؤكد من خلاله تخطي معاناة النقص الواضح في العناصر الأساسية والتي طارته في الجولات الثلاث الأخيرة، ولا يملك الفريق ومدربه إلا خيار الفوز على ملعبه، والعودة بقوة، خاصة بعد أن تحسنت ظروفه نسبياً باستعادة جهود المهاجم دينيلسون ومسلم فايز وخالد بطي، وهو ما يعزز صفوفه.

ويدرك الصربي أليكساندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة أن أي نتيجة سلبية، ربما تتسبب في كتابة بداية النهاية، لتجربته القصيرة في الدوري، وبالتالي يدخل اللقاء بقمة الحذر.

وفي المقابل، ورغم أن خورفكان خسر 4 مباريات على التوالي، إلا أنه استطاع أن ينتفض في الجولة السابقة، بتعادل مثير مع شباب الأهلي، بعد عرض قوي، أكد من خلاله «النسور» فتح صفحة جيدة، وبداية للتحليق في المسابقة التي يأمل أن يحقق هدفه بالوجود بين الكبار في الموسم المقبل، وهو ما يجعله يقاتل بشراسة في منطقة الظفرة، بحثاً عن «العلامة الكاملة» التي افتقدها في مبارياته السابقة، رغم تقديم مستويات عالية، لكنه يصطدم بمنافس قوي لا يريد تكبد أول خسارة على ملعبه.