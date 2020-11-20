32 قائداً في أندية «دوري 21»

معتصم عبدالله (دبي)

توزعت «شارة قيادة» فرق دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والذي يستعد لمعاودة نشاطه بانطلاقة الجولة السادسة غداً، ما بين 32 لاعباً في الفرق الـ14، التي تمثل قوام المسابقة التي تقدم مستويات جيدة، في ظل التنافس الكبير على الصدارة، وصولاً إلى «صراع القاع».

تعود عجلة دوري تحت 21 الدوران بعد توقف قصير بالتزامن مع توقف الدوري، بإقامة أربع مباريات غداً «الأحد»، تجمع النصر والشارقة على ستاد آل مكتوم، العين والوصل باستاد خليفة بن زايد، حتا والفجيرة على ملعب شباب الأهلي بالعوير، واتحاد كلباء وبني ياس بإستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وتستكمل الجولة مساء الاثنين، بإقامة ثلاث مباريات تجمع عجمان والوحدة باستاد راشد بن سعيد، الجزيرة وشباب الأهلي باستاد آل نهيان، وخورفكان والظفرة باستاد صقر بن محمد القاسمي.

ولفت تنوع خيارات «شارة القيادة» في فرق دوري تحت 21 الأنظار، وباستثناء اتحاد كلباء الذي قاده المدافع عمر الزعابي، بارتداء شارة «الكابتن» في 5 مباريات على التوالي في الجولات الماضية، توزعت «الشارة» على لاعبين على الأقل، في صفوف 10 أندية من بينها العين، الشارقة، شباب الأهلي، الوصل، الفجيرة، حتا، النصر، بني ياس، خورفكان، والظفرة. وارتفع عدد اللاعبين الذي ارتدوا «شارة القيادة» في عجمان خلال الجولات الماضية، إلى ثلاثة لاعبين، من بينهم المدافعان عبدالرحمن وإبراهيم العلي، ولاعب الوسط عمار الكعبي، ووصل عدد «أصحاب شارة» القيادة في الجزيرة والوحدة إلى 4 لاعبين دفعة واحدة خلال 5 مباريات فقط.

وتصدر «حراس المرمى» واجهة قيادة فرق دوري تحت 21 عاماً، بعدما حظي 12 حارساً من بين 32 لاعباً، بقيادة فرقهم في منافسات الدوري، من بينهم ثنائي العين إبراهيم الكعبي ومحمد بوسندة اللذين تناوبا على حراسة مرمى «الزعيم»، وارتداء شارة القيادة، وتكرر ذات الأمر في الوحدة، في ظل ارتداء الحارس هزاع عمار الشارة، في أكثر من مباراة، مقابل ظهور وحيد لحارس الفريق الأول محمد الشامسي العائد من الإصابة. وضمت قائمة «القادة الحراس» أيضاً حمود مبارك «الشارقة»، جمال الحوسني «شباب الأهلي»، سهيل المطوع «الوصل»، عبدالله سالم «الفجيرة»، غيث حسين «النصر»، سيف البلوشي «بني ياس»، منصور غلوم «خورفكان»، زايد الحمادي «الظفرة».

وبعيداً عن حراس المرمى، فرض حامد محمد «20 عاماً» مدافع حتا اسمه على قائمة «قادة» فرق دوري 21، كأول لاعب مقيم يرتدي الشارة، في الموسم الحالي 2020 - 2021.