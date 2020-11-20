«الفورمولا 24»!

لندن (رويترز)

قال تشيس كاري الرئيس التنفيذي، إن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات تخطط للتوسع بإقامة 24 سباقاً في الموسم، خلال المستقبل القريب، مع تبادل بعض الحلبات الأدوار.

وحددت البطولة رقماً قياسياً بإقامة 23 سباقاً في الموسم المقبل، ولكن ذلك يعتمد على تطور وضع جائحة فيروس كورونا، والتي أجبرت المنظمين على إعادة ترتيب جدول الموسم الحالي، واقتصار السباقات على أوروبا والشرق الأوسط.

وأضاف كاري، الذي سيترك منصبه في يناير لستيفانو دومينيكالي رئيس فيراري السابق، لكنه سيكون الرئيس غير التنفيذي لمجموعة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للبطولة، في حديثه إلى المستثمرين «نتوقع الانتقال إلى 24 سباقاً في الموسم، خلال الأعوام القليلة المقبلة، وربما تتبادل بعض الحلبات الأدوار، لذا يمكننا التعامل مع شركاء جدد،

والأمر يقتصر على شراكة طويلة المدى، وهو ما يمثل أولوية لنا».

وشهدت «الفورمولا-1» سباقين جديدين هذا الموسم، في حلبة ألجارفي البرتغالية وموجيلو الإيطالية، كما عادت حلبات أخرى هي نوربرجرينج الألمانية وإيمولا الإيطالية وإسطنبول بارك التركية للمرة الأولى منذ سنوات.

وكانت هذه السباقات بدلاً من أخرى ألغيت في الموسم الذي شهد 17 جولة.

وتنضم السعودية إلى جدول السباقات للمرة الأولى في العام المقبل، عندما تستضيف سباقاً ليلياً في حلبة شوارع في جدة.

ولم يسبق أن شهد أي موسم في تاريخ «الفورمولا-1» أكثر من 21 جولة، ولكن توسيع عدد السباقات أثار قلق الفرق.

وارتفعت نسبة مشاهدة «الفورمولا-1» قليلاً في العام الماضي، على الرغم من سيطرة مرسيدس على لقبي الصانعين والسائقين.