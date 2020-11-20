نادال يجرد تسيتسيباس من «الماسترز»

لندن (أ ف ب)

جرد الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من لقب بطولة الماسترز الختامية، عندما تغلب عليه 6-4 و4-6 و6-2، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات مجموعة «لندن 2020»، وبلغ نصف النهائي.

وهو الفوز الثاني، بعد الأول على الروسي أندري روبليف السابع في الجولة الأولى، وعوّض خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم الثالث، وأول المتأهلين إلى دور الأربعة، فيما مني تسيتسيباس بخسارته الثانية بعد الأولى أمام تييم، مقابل فوز واحد على روبليف.

ويلتقي نادال في دور الأربعة مع الروسي دانييل مدفيديف متصدر مجموعة «طوكيو 1970»، فيما يلعب تييم مع الفائز في القمة الحاسمة بين الصربي نوفاك ديكوفيتش والألماني ألكسندر زفيريف. وهي المرة السادسة التي يبلغ فيها نادال الدور نصف النهائي للبطولة التي لم يتوج بلقبها سابقاً، وتبقى أفضل نتيجة له المباراة النهائية عامي 2010 و2013، عندما خسر أمام غريميه السويسري روجيه فيدرر وديوكوفيتش على التوالي.

كما هي المرة الأولى التي يبلغ فيها دور الأربعة في البطولة منذ خمسة أعوام، عندما خرج على يد ديوكوفيتش عام 2015.

وحجز نادال بطاقته إلى بطولة الماسترز في الأعوام الـ16 الأخيرة «رقم قياسي»، لكنه أرغم على الانسحاب 6 مرات، علماً بأن خروجه من الأدوار الإقصائية كان على يد فيدرر «2006 و2007 و2010»، وديوكوفيتش «2013 و2015».

وقال الماتادور بعد الفوز «بشكل عام كانت مباراة إيجابية بالنسبة لي، أنا سعيد بتواجدي في نصف النهائي في آخر بطولة من العام، إنه أمر مهم، أنا سعيد وأترقب لقاء مدفيديف.