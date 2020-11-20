«PS5».. هدية «السلطان»

أنور إبراهيم (القاهرة)

في لفتة رائعة، قدم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدية إلى كل لاعب في ميلان الإيطالي، تعبيراً عن سعادته باللعب إلى جوارهم، ورغبة منه في إدخال السرور عليهم، بوصف أن الفريق أسرة واحدة، والهدية عبارة عن النسخة الأحدث من «بلاي ستيشن 5». وذكر موقع جول العالمي، أن هذه الهدية يتمناها أي لاعب في العالم، نظراً لشغف الشباب بلعبها، ولكون الجهاز الأحدث غالي الثمن.

وأضاف الموقع إن «السلطان إبرا» لم يتردد في شراء جهاز لكل لاعب في الفريق، وأن هذه اللفتة كان لها وقع رائع على اللاعبين الذين عبروا على صفحاتهم الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي، عن امتنانهم الشديد لزميلهم النجم الكبير، وقالوا: شكراً يا أفضل لاعب في كل العصور على هذه الهدية الجميلة.