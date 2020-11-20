9 أندية سعودية تحصل على الرخصة الآسيوية

الرياض (د ب أ)

قررت لجنة التراخيص برابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، منح الرخصة الآسيوية لتسعة أندية، وذلك لاستيفائها المعايير المطلوبة واللازمة للحصول على الرخصة.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن أندية الهلال والنصر والأهلي والوحدة والفيصلي والشباب والتعاون والفيحاء والفتح، حصلت على الرخصة الآسيوية من اللجنة.

وأضاف أن اللجنة رفضت منح الترخيص لأندية الرائد والاتفاق والاتحاد وأبها وضمك والحزم والعدالة، عن الموسم الحالي بسبب عدم تطبيقها للمعايير المطلوبة واللازمة للحصول على الرخصة.

وأوضحت الرابطة أن المعايير اللازمة للحصول على الرخصة تتضمن البنية التحتية والإدارية والقانونية والمالية، وهي البنود المنصوص عليها في لائحة التراخيص المعتمدة من الاتحاد الآسيوي للعبة.