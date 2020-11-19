جوارديولا: أتشرف بثقة منصور بن زايد

مانشستر (الاتحاد)

أعلن مانشستر سيتي، تمديد التعاقد مع مدربه بيب جوارديولا لمدة عامين، ليستمر مع النادي، حتى نهاية موسم 2022-2023، وقال السيتي في بيان إنه منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، قام «بيب» بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد فريقه إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجلاً خلال هذه الفترة أرقاماً قياسية عدة، وقاد الإسباني جوارديولا السيتي إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، إلى جانب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي منذ قدومه في 2016.

وقال معالي خلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إن تأثيره الآن «منسوج في طريقة كرة القدم التي نلعبها وثقافتنا»، وأضاف معاليه: «كان هذا التأثير محورياً لنجاحنا خلال فترة توليه المسؤولية، ولهذا أنا سعيد أنه يتقاسم وجهة نظرنا، بأن هناك الكثير لتحقيقه داخل الملعب وخارجه».

وتابع معاليه: «تمديد عقد جوسيب هو الخطوة الطبيعية التالية في رحلة تطورت على مدى سنوات طويلة، والأهم من ذلك أنها إثبات لبنية وفلسفة كرة القدم التي تم بناؤها على مدى أكثر من عشر سنوات وأسهم فيها كثيراً».

ووجود جوارديولا على مدار خمس سنوات في سيتي هو الأطول له في فريق واحد منذ بدء مسيرته في 2008، وبدأ جوارديولا «49 عاماً» مشواره مع برشلونة، وقاد الفريق خلال الفترة 2008-2012، وقضى ثلاث سنوات في تدريب بايرن ميونيخ الألماني، قبل الانتقال إلى السيتي.

أما جوارديولا فقال: «منذ قدومي إلى مانشستر سيتي، شعرت بأني شخص مُرحب به من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة مالك النادي، ومرحب بي أيضاً من المدينة ومن اللاعبين، والعاملين، وأنصار النادي، وشعب مانشستر، منذ تعييني، حققنا الكثير سوياً، سجلنا أهدافاً، فزنا في مباريات وأحرزنا ألقاباً، ونحن جميعاً نفتخر بهذه النجاحات».

وأوضح أن «الحصول على هذا النوع من الدعم هو أفضل شيء يمكن أن يحظى به أي مدرب، أنا أملك كل شيء للقيام بعملي وتشرفني الثقة التي وضعها بي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، مشيراً إلى أن «التحدي بالنسبة لنا هو مواصلة عملية التطوير والتقدم، وأنا متحمس جداً لمساعدة مانشستر سيتي على القيام بذلك».

وكان عقد جوارديولا الذي استلم تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ينتهي في يونيو 2021، قبل الإعلان عن التمديد أمس.

وصرح «بيب» أخيراً عندما تردد اسمه لتدريب برشلونة، في حال فوز فيكتور فونت برئاسة النادي الكتالوني: «أنا سعيد بشكل لا يصدق هنا، أنا سعيد لوجودي في مانشستر، وآمل أن أتمكن من القيام بعمل جيد هذا الموسم للبقاء لفترة أطول».

التجديد لجوارديولا يعني أن حقبة «الفيلسوف» ستمتد عبر 7 سنوات مع «البلومون»، لتكون الفترة التدريبية الأطول في تاريخه، وحتى الآن، تجاوز «بيب» 1600 يوم في منصبه مدرباً لـ «السماوي»، خاض خلالها 245 مباراة في مختلف البطولات، حيث حقق الفوز في 176 منها بنسبة 71.8%، ليقترب من تجاوز حصاده مع «البارسا»، في حين تعادل 33 مرة، مقابل الخسارة في 36 مباراة، تُمثّل نسبة 14.7% فقط من الإجمالي.

«العبقري» الإسباني حصد 8 ألقاب مع «السيتيزن» بينها بطولتان متتاليتان في «البريميرليج» خلال موسمي 2017-2018 و2018-2019، وهو ما تكرر في بطولة «الدرع الخيرية»، بالإضافة إلى «ثلاثية» كأس الرابطة توالياً أعوام 2018 و2019 و2020 بجانب التتويج مرة واحدة بلقب كأس الاتحاد 2018-2019.

السيطرة المحلية لمانشستر سيتي كانت واضحة تحت قيادة جوارديولا في موسم 2018-2019، الذي شهد تحقيقه «الرباعية التاريخية»، بعد التتويج بجميع الألقاب في إنجلترا، كما استطاع التتويج بـ «ثنائية» متتالية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى، بعد 10 سنوات من آخر إنجازات المنافس والجار مانشستر يونايتد عام 2009.

وجاء التجديد تأكيداً على تصريحاته المتكررة حول شعوره بالسعادة والراحة داخل قلعة «البلومون» في ظل الإدارة الإماراتية المحترفة، ويُعد بمثابة إعلان واضح عن التحدي من جانب «الفيلسوف» الذي يرغب في تحقيق حلمه الكبير مع «السيتي» بالتتويج بلقب «الشامبيونزليج».

والجدير بالذكر أن العقد الأخير شهد تفوقاً كاسحاً لمانشستر سيتي في العهد الظبياني، بعد تتويجه 4 مرات بلقب الدوري الإنجليزي مقابل مرتين لكل من الغريم «يونايتد» وتشيلسي، في حين اقتنص ليستر سيتي لقباً، قبل أن يعود ليفربول لمنصات التتويج بعد 30 عاماً من المعاناة.