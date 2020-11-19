الشارقة بطل كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي)

أحرز الشارقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد لموسم 2019-2020 للمرة الثانية على التوالي، والثامنة في تاريخه، بعد فوزه على شباب الأهلي 26-19، في النهائي، مساء أمس، بصالة نادي الوصل، لتكون البطولة هي الثالثة لـ «الملك» خلال الموسم الماضي، بعدما فاز بكأس السوبر ودرع الدوري، ليفض الاشتباك مع شباب الأهلي والوصل في عدد مرات الفوز باللقب، بفارق لقب، كما تم تتويج الشارقة بدرع التفوق العام.

حضر المباراة ومراسم التتويج خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي عمر ممثل مجلس دبي الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس الاتحاد، وناصر الحمادي الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

سيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول، ونجح في التفوق 7-2، في بداية المباراة ووصلت النتيجة إلى 11-8 في منتصف الشوط، وأهدر المصري لاعب الشارقة رمية جزائية مع نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتفوق الشارقة 16-11، ولم يتغير الوضع كثيراً في الشوط الثاني، حيث واصل الشارقة سيطرته، وأنهى المواجهة لمصلحته 26-19.

أدار اللقاء إسماعيل سالم وعلي جعفر وعلى الطاولة ياسر النقبي وجمعة العشر والمراقب عبدالله خميس.