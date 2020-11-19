«دوري الشباب» يقص شريط «المراحل السنية»

معتصم عبدالله (دبي)

يقص دوري الشباب الذي ينطلق اليوم، بمباراة شباب الأهلي ودبا الحصن، شريط مسابقات المراحل السنية باتحاد الكرة للموسم الجديد، بعد إلغاء مسابقات الموسم الماضي بسبب «كورونا».

وتقتصر المشاركة في النسخة الجديدة لدوري الشباب على 8 أندية فقط، أبدت رغبتها في خوض البطولة، ممثلة في شباب الأهلي «المحترفين»، بجانب أندية الدرجة الأولى: دبا الفجيرة، العروبة، العربي، الإمارات، البطائح، إضافة إلى الرمس الذي تقتصر مشاركاته على المراحل السنية في ظل عدم وجود فريق أول.

ويوازي «دوري الشباب» الذي يسمح بمشاركة لاعبين مواليد أعوام 2000، 2001، 2002 و2003 ويشرف على تنظيمه اتحاد الكرة دوري الخليج العربي تحت 21 الذي تنظمه رابطة المحترفين، وتقتصر فيه المشاركة على أندية دوري الخليج العربي، فيما تشمل بقية مسابقات المراحل السنية الأخرى فئات «الشباب تحت 18، الناشئين تحت 17 و16، الأشبال تحت 15 و14 و13 و12 ومدارس الكرة».

ويوفر دوري الشباب رافداً مهماً لأندية الدرجة الأولى على صعيد اللاعبين المؤهلين للعب في الفريق الأول، الأمر الذي يساعد الأندية حال صعودها إلى «المحترفين»، إلى تواجد مجموعة جاهزة من اللاعبين، لخوض مباريات دوري الخليج العربي تحت 21، المعروف بلقب «دوري الرديف»، وتستفيد في المقابل أندية أخرى في المحترفين، تملك أعداداً كبيرة من اللاعبين، أمثال شباب الأهلي من منح الفرصة للاعبين الذين لا يحظون بفرصة المشاركة المستمرة.

وتشهد الجولة الأولى لدوري الشباب 3 مباريات غداً تجمع دبا الفجيرة والعروبة، العربي والإمارات، البطائح والرمس.

وتقام المباريات من دورين بمجموع 56 مباراة، وتوزع مباريات الدور الأول على 7 أسابيع، تبدأ بالجولة الأولى اليوم وتستمر حتى 23 يناير المقبل، على أن يسدل الستار على المسابقة، بإقامة مباريات الجولة 14 والأخيرة 11 مارس المقبل.

وقيدت الأندية الثمانية المشاركة في دوري الشباب 240 لاعباً، استعداداً لتدشين مشوارها في المسابقة، وضمت القوائم 200 لاعب مواطن، إضافة إلى 22 لاعباً في فئة المواليد، و18 لاعباً في فئة المقيمين.