مهرجان الشارقة للإنتاج المحلي: 92.33 نقطة تضع «دي ريمة» في الصدارة

محمد حسن (الشارقة)

شهدت فعاليات مهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته السابعة عشرة، التي انطلقت أمس الأول، منافسات مثيرة خلال الأشواط التأهيلية التي خصصت للمهرات عمر سنة وسنتين، وخطفت المهرة «دي ريمة» لمربط دبي الأضواء، حيث حققت أعلى معدل من النقاط بلغ 92.33 نقطة، فيما شهد الشوط الأول تنافسا مثيراً، حيث تعادلت ثلاثة خيول في معدل النقاط.

ويختتم المهرجان غداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ايكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية.

ويشارك في الفعاليات 357 جواداً من الإنتاج المحلي، تمثل مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة 40% عن النسخة السابقة للمهرجان.‬

وشهدت الشوط الأول المخصص للمهرات عمر سنة - القسم «أ» ظاهرة نادرة، حيث تساوت المهرات الثلاث الأوائل في معدل النقاط الذي بلغ 91.50 نقطة، ليتم الفصل بينهن بعد الرجوع لمعدلاتهن في معيار الهوية العربية، وأحرزت المركز الأول «تالية الهواجر» لراشد غانم الهاجري، تلتها في المركز الثاني «إي اس حلوة» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وجاءت في المركز الثالث «دي رانا» لمربط دبي.

وحصدت «دي ريمة» لمربط دبي صدارة القسم «ب» وسجلت 92.33 نقطة كأعلى معدل خلال فعاليات اليوم الأول، تاركة المركز الثاني لرفيقتها في المربط «دي نهدة» التي حققت 91.50 نقطة، فيما حلت ثالثة «ميمونة البداير» لمربط البداير وحصلت على 91.33 نقطة. وذهبت صدارة القسم «أ» في فئة المهرات عمر سنتين إلى «عيون النمر» للشيخة مريم بنت سلطان بن أحمد القاسمي، وحققت 91.50 نقطة، وجاءت في المركز الثاني «إي اس رغدا» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وحققت 91.17 نقطة، فيما حلت ثالثة «ميار البداير» لمربط البداير، وحصلت على 91.00 نقطة. وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «كفوه الريماس» لمربط الريماس التي حققت 91.50 نقطة، وحلت في المركز الثاني «ع ج البراقة 5» لمربط عجمان، ونالت 91.17 نقطة، وكان المركز الثالث من نصيب «أريام الريماس» لمربط الريماس، وحصدت 91.00 نقطة.