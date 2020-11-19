«واري» يواجه «مجاهد» في كأس الوثبة

العين (الاتحاد)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية، فعاليات حفله الثالث مساء اليوم، الذي يتألف من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتشارك في الحفل 94 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 490 ألف درهم.

ويستقطب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، نخبة قوية يتقدمها «أم أتش واري»، وينافسه «دليل دو كارير» و«ذو البصيرة الجاسر» و«مجاهد».

ويبرز «وينجز أوف جولد» الذي حل ثانياً وثالثاً في آخر مشاركتين، في ثاني أشوط الحفل وهو الوحيد للخيول المهجنة، وخصص للمبتدئة لمسافة 2000 متر، وينافسه «ايست ايشا»، بجانب «رافينز باك» بإشراف المدرب الجديد كريم محمد رمضان.

ويجتذب الشوط الثالث المخصص للخيول غير المصنفة، 15 خيلاً تتنافس لمسافة 1600 متر، يبرز منها «المنتصر»، والمهر «تيسير» إلى جانب «فارتيز الديناري» الذي حقق المركز الثالث في مشاركته الأخيرة.

ويتصدر «باهر» بجانب زميلته في الإسطبل «لاستا دي باين»، بالإضافة إلى «نشوان»، ثاني أشواط المبتدئة الذي يقام في الشوط الرابع ولمسافة 1600 متر، للخيول عمر 3 أعوام فقط.

ويسعى «نو ريسجو الموري» و«فاريتز اوباي»، لاقتناص لقب الشوط الخامس المخصص للخيول تصنيف (0 -60) لمسافة 1400 تكافؤ، وهناك «جاهز»، و «أوبرا».

ويتقدم «فرار» الذي حل ثانياً ثلاث مرات، ترشيحات ثالث أشواط المبتدئة الذي يقام في الشوط السادس لمسافة (1000) متر، بالإضافة إلى «أيه أف المجهاز» و«ابن النفيس» و«إي أس طواش»، ويقود «مهيمن» الترشح في الشوط السابع لختام الحفل لمسافة (1000) متر، ويتوقع أن ينافسه «مدية الخالدية»، وهناك «أيه أف ليوا».