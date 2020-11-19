فعالية رياضية لجامعة أبوظبي في جزيرة الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية لمواصلة تشجيع تبني أساليب وأنماط حياة صحية، وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2020، نظمت جامعة أبوظبي فعالية رياضية لأعضاء هيئة التدريس وموظفي فرعيها في أبوظبي والعين، في جزيرة الحديريات في أبوظبي، اشتملت على ركوب الدراجات الهوائية والملاكمة وتمارين الكروس فيت، بقيادة فريق بييك فيتنس جيم.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «سعداء بتنظيم هذه الفعالية الشيقة، التي أتاحت لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة أبوظبي فرصة مميزة للتواصل تحت منصة واحدة، وحفزتهم لإطلاق العنان لطاقاتهم الجسدية. ونحرص دائماً على تشجيع أعضاء مجتمع جامعة أبوظبي على تبني أسلوب حياة صحي وبناء علاقات وطيدة مع زملائهم، من خلال تنظيم أنشطة رياضية ديناميكية ومسابقات ودية.»

وأضاف: «نحرص على أن تكون صحة وعافية مجتمعنا جزءاً لا يتجزأ من أهدافنا الاستراتيجية الأساسية، وندرك نوع التأثير الذي نحدثه على جميع جوانب المجتمع، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية. شعارنا هو «نشر المعرفة» لتحقيق الإنجازات والحكمة في القيادة، ونسعى باستمرار لتجسيد ذلك بأن نكون قدوة يحتذى بها للمجتمع ككل من خلال مبادرتنا البناءة للمسؤولية الاجتماعية.»