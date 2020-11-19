دوري الطائرة: الجزيرة يتحدى النصر.. والوصل يصطدم بالوحدة

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم مباريات الأسبوع الثاني لدوري الكرة الطائرة «رجال» بمواجهتين مرتقبتين، حيث يلتقي في الأولى الجزيرة بضيفه النصر، فيما يستضيف الوصل الوحدة في الثانية، وتستكمل مباريات الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات تجمع شباب الأهلي وحتا، الظفرة وبني ياس، والعين وعجمان.

ويرفع «فخر أبوظبي» شعار التعويض في مواجهته المهمة أمام ضيفه «العميد»، وكان الجزيرة خسر في الجولة أمام مضيفه عجمان 2-3، في الوقت الذي استعادت في طائرة «العميد» توازنها بالتفوق على شباب الأهلي 3-1 وينجح في رد الدين أمام «الفرسان» المتوج مؤخراً بأول ألقاب الموسم في كأس نائب رئيس الدولة، بتخطيه النصر بالذات في نصف النهائي 3-2، قبل أن يظفر باللقب على حساب الجزيرة في النهائي بالفوز 3-1.

ويرغب الوصل مواصلة البداية الإيجابية والتي استهلها بالتغلب على الظفرة بثلاثة أشواط نظيفة في الجولة الأولى، حينما يستضيف الوحدة المتعثر في الجولة ذاتها بالخسارة أمام العين في «الكلاسيكو» 1-3.